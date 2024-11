Dragi sălăjeni,

Mă adresez dumneavostră nu doar în calitate de președinte al Consiliului Județean, ci, mai ales, de cetățean. Duminică, chiar de Ziua Națională, avem de făcut o alegere crucială pentru viitorul Sălajului și al României. Cu gândul la jertfa sălăjenilor care au luptat pentru idealul unității naționale și pentru cei care au suferit în temnițele comuniste pentru libertate, avem datoria de a sprijini parcursul democratic al țării noastre prin însăși participarea noastră, a fiecăruia, la vot. În logica democrației, respect opțiunea fiecăruia, dar vă îndemn pe cei care aveți încredere în mine și în domnul Ilie Bolojan, să votați candidații PNL Sălaj pentru a putea continua dezvoltarea județului nostru și a întregii țări și, mai ales, pentru a păstra România pe parcursul ei european și euro-atlantic. Dacă Ilie Bolojan va deveni premier, așa după cum a demonstrat și până acum la Primăria Oradea și la Consiliul Județean Bihor, va aduce ordine și eficiență la conducerea statului. Pentru alegătorii care apreciază cu adevărat faptele, nu vorbele, pentru sălăjenii care cred în valorile democratice, opțiunea este simplă, în opinia mea: votăm PNL pentru ca Ilie Bolojan să fie viitorul prim-ministru al României. Dumnezeu să ne dea înțelepciune pentru a alege ce e mai bine pentru noi și pentru viitorul copiilor noștri!

Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Partidului Național Liberal, filiala Sălaj

____________________________________________________________________________

Este o onoare să fac parte din echipa PNL Sălaj alături de domnul Ilie Bolojan și de colegii mei, oameni dedicați și profesioniști. Venim în fața dumneavoastră cu un proiect clar, responsabil și ambițios, coordonat de unul dintre cei mai performanți lideri din administrația publică românească.

Am ales să mă implic în acest proiect politico-administrativ pentru că am încredere în viziunea domnului Ilie Bolojan, care pune accent pe onestitate, profesionalism și rezultate concrete. Realizările mele din mediul privat, precum și cele ale colegilor din PNL Sălaj, sunt dovada că oferim sălăjenilor o echipă competentă și determinată pentru Senat și Camera Deputaților.

Îmi doresc să pun în slujba județului Sălaj și a României experiența acumulată ca antreprenor, pentru a sprijini dezvoltarea mediului privat și modernizarea administrațiilor publice. Cred cu tărie că expertiza mea poate contribui la o schimbare pozitivă pentru comunitatea noastră.

Vă invit ca duminică, 1 Decembrie 2024, să susțineți candidații PNL Sălaj și să votați poziția 3 pe buletinele de vot. Împreună putem asigura o guvernare responsabilă, condusă de un profesionist de excepție precum Ilie Bolojan.

Dan Nicu Cherecheș

Candidat PNL Sălaj la Senat

______________________________________________________________________________

Dragi sălăjeni,

Duminică, pe 1 decembrie, mergem la vot pentru a păstra calea dreaptă, europeană și democratică a României.

Pe 1 decembrie, de ziua națională a tuturor românilor, îmi doresc, ca românii, sălăjenii, noi toți, să facem alegeri înțelepte care să ne țină uniți în jurul valorilor care duc România înainte, pe calea dezvoltării și a bunăstării.

Viitorul Parlament va da guvernarea României pentru următorii 4 ani. Împreună, Parlament-Guvern într-un parteneriat onest și transparent, vom construi alături de oameni și pentru oameni, comunități puternice.

Fiecare vot al dumneavoastră va sta la baza acestei construcții pentru viitor.

Fiecare vot ne va motiva și responsabiliza să fim mai buni și mai performanți.

Aici, în Sălaj, am reușit în ultimii 4 ani printr-o colaborare strânsă între autoritățile centrale și cele locale să mișcăm proiecte de dezvoltare pentru comunitatea noastră. Aceste evoluții în bine se văd în investiții concrete care au crescut calitatea vieții aici, acasă, în Sălaj.

Împreună am muncit mult pentru a ajunge aici. Împreună putem face mai mult pentru comunitatea sălăjeană!

Vom face asta cu un Guvern liberal format în jurul Partidului Național Liberal, cu un premier liberal!

Pe 1 decembrie, votați cu încredere echipa liberală pentru Sălaj!

Lucian Bode

Candidat PNL Sălaj la Camera Deputaților