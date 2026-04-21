Tensiuni maxime pe scena politică, cu efecte directe asupra stabilității economice a României. Filiala PNL Sălaj își declară susținerea totală pentru măsurile de reformă ale premierului Ilie Bolojan, avertizând că actuala criză provocată de PSD nu este una economică, ci una a privilegiilor. Liberalii sălăjeni susțin că miza dărâmării Guvernului este oprirea restructurării aparatului de stat și protejarea „băieților deștepți”, într-un moment critic în care România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR.

Conform reprezentanților PNL Sălaj, Guvernul Bolojan este atacat nu pentru că ar greși direcția, ci pentru că a început tăierea privilegiilor care au căpușat statul român zeci de ani. Miza social-democraților ar fi, în viziunea liberală, salvarea pensiilor speciale, a salariilor de lux din agențiile de stat precum ANRE sau ASF și menținerea unui aparat administrativ supradimensionat. Mesajul liberalilor sălăjeni este unul ferm: căderea acestui Guvern nu lovește în clasa politică, ci direct în buzunarul cetățeanului.

În opinia noastră, instabilitatea politică vine în cel mai prost moment posibil: pragul de finalizare a jaloanelor PNRR. Orice blocaj guvernamental acum înseamnă stoparea reformelor și, implicit, suspendarea tranșelor de bani europeni pe care țara noastră mai are să le încaseze. Pe lângă riscul de a pierde fondurile de modernizare, consecințele imediate includ retrogradarea ratingului de țară, creșterea dobânzilor și a inflației, ceea ce va duce inevitabil la un leu mai slab și un nivel de trai mai scăzut pentru toți românii.

Într-un moment în care România are nevoie de fiecare euro din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru autostrăzi, școli și spitale, jocurile politice de la București par să sacrifice interesul național în favoarea unor rețele clientelare. Rămâne de văzut dacă vocea sălăjenilor și a celor care cer eficiență va fi auzită, sau dacă țara va face un pas înapoi către un sistem de privilegii pe care, economic, nu și-l mai poate permite.

În timp ce Sorin Grindeanu și liderii social-democrați se concentrează exclusiv pe înlăturarea lui Ilie Bolojan, spațiul public rămâne vid de orice contrapropunere de reformă sau plan concret de salvare a economiei. Este periculos de ușor să dărâmi un guvern în plin proces de restructurare, dar este imposibil să guvernezi fără o viziune care să convingă piețele internaționale; în lipsa unor soluții alternative, această opoziție „la persoană” riscă să trimită ratingul României în zona de junk, lăsând țara vulnerabilă în fața unei crize financiare pe care nimeni nu pare pregătit să o gestioneze.