Tensiunile politice dintre PNL și PSD ating cote maxime pe tema noii legi a salarizării unitare în sistemul public. Liberalii acuză social-democrații de blocaj politic și de punerea în pericol a peste 770 de milioane de euro din PNRR. De cealaltă parte, conducerea PSD afirmă că proiectul actual conține măsuri de austeritate pe care nu le va vota, solicitând reîntoarcerea la masa negocierilor cu sindicatele.

Miza banilor europeni provoacă un nou război de declarații în rândul partidelor care au format coaliția de guvernare. Deputata PNL Raluca Turcan a lansat un atac dur la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu, acuzându-l de rea-credință și lipsă de responsabilitate în gestionarea reformei salarizării din sistemul bugetar. Fostul ministru al Muncii a subliniat că social-democrații au avut în trecut 3 miniștri la conducerea acestui minister, dar niciunul nu a reușit să finalizeze reforma asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Turcan susține că varianta actuală de proiect a fost substanțial îmbunătățită și că premierul Ilie Bolojan încearcă să finalizeze un jalon critic în relația cu Uniunea Europeană, în timp ce PSD ar alege să saboteze politic demersul în loc să vină cu soluții reale de guvernare.

Replica liderului social-democrat nu s-a lăsat așteptată. Sorin Grindeanu a anunțat ferm că partidul său nu va susține și nu va vota un proiect de lege care, în viziunea sa, ar aduce măsuri de austeritate ascunse. Președintele PSD susține că documentul în forma actuală ar afecta direct veniturile angajaților din sectorul public și ar slăbi în mod periculos sistemele naționale de sănătate și educație. În acest sens, social-democrații cer oprirea procedurilor și reluarea de urgență a dialogului cu organizațiile sindicale, pentru a avea consultări reale cu partenerii sociali înainte de orice decizie în Parlament.

Disputa politică vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat că legea salarizării nu este complet finalizată, dar va fi trimisă spre dezbatere într-o sesiune extraordinară a Parlamentului la începutul lunii august. Șeful Executivului a tras un semnal de alarmă extrem de serios. Potrivit premierului, neadoptarea acestei reforme la timp va bloca tranșa din PNRR și va duce la pierderea definitivă a sumei de 770 de milioane de euro din fondurile alocate României. Bolojan a explicat că un eventual blocaj nu va aduce economii la bugetul de stat, ci doar va priva țara de resurse financiare europene masive. Noua lege a salarizării rămâne unul dintre cele mai sensibile jaloane din PNRR, iar modul în care partidele vor gestiona acest impas va decide dacă România încasează sau pierde banii de la Bruxelles.