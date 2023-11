PNL va susține proiectul Legii pensiilor și în Camera Deputaților. Nicolae Ionel Ciucă, președintele PNL, a făcut un anunț important în numele parlamentarilor PNL. Liderul de partid a spus care va fi direcția pe care se va merge în Camera Deputaților.

Președintele PNL, Nicolae Ionel Ciucă, a transmis un mesaj pe pagina oficială de socializare prin care anunță decizia partidului său față de Legea pensiilor. Anunțul a fost făcut după ce această lege tocmai fusese adoptată de Senat. Liderul PNL spune că partidul său susține o majorare sustenabilă și un plus de echitate în sistemul de pensii.

„O viață de muncă trebuie respectată, iar românii trebuie să aibă un trai decent și la pensie. Acesta a fost principiul care a ghidat astăzi Partidul Național Liberal, care a votat proiectul noii legi a pensiilor la Senat.

Noi, cei din PNL, am susținut și susținem o majorare sustenabilă și mai multă echitate, mai multă dreptate pentru seniori. De câte ori am fost la guvernare, am majorat pensiile în cuantumul maxim posibil, fără a afecta echilibrul bugetar și economia țării”, scrie Ciucă.