Nicolae Lucian Bode, secretarul general al PNL, este convins de faptul că liberalii vor fi câştigători doar dacă își asumă politici de dezvoltare curajoase şi dacă aduc în faţa electoratului oameni credibili şi proiecte bune pentru comunitate.

Conducerea Partidului Național Liberal a luat pulsul organizațiilor județene în cursul zilei de luni, având întâlniri în două județe. Au fost în Vrancea și apoi în Timiș, unde au avut discuții cu organizațiile din aceste două județe.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, afirmă, după întâlnirile de luni, că guvernarea liberală susţine administraţiile locale să facă performanţă.

„Proiectul liberal va fi câştigător doar dacă ne asumăm politici de dezvoltare curajoase şi dacă venim în faţa electoratului cu oameni credibili şi proiecte bune pentru comunitate. (…) Am avut o zi plină în judeţele Vrancea şi Timiş, unde am onorat două invitaţii, la două evenimente de marcă . La Focșani, am participat la un eveniment organizat de către Ministerul Apărării Naționale, în care am cinstit una dintre cele mai renumite brigăzi ale Armatei României – Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor’’, care a celebrat 140 de ani de la înființare.