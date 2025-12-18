Camera Deputaților a adoptat decizional un proiect de lege care permite Poliția Locală să folosească mijloace de înregistrare foto, audio și video de tip bodycam în timpul misiunilor.Actul normative urmează să fie trimis la promulgare.

Camera Deputaților a adoptat decizional un proiect de lege care permite Poliția Locală să folosească mijloace de înregistrare foto, audio și video de tip bodycam în timpul misiunilor. Actul normativ, votat cu o largă majoritate, stabilește cadrul legal pentru utilizarea acestor dispozitive, regulile de protecție a datelor personale și obligațiile de informare a publicului, urmând să fie trimis la promulgare.

Inițiativa legislativă a fost votată cu 208 voturi pentru, 7 împotrivă și 79 de abțineri, iar în urma acestui rezultat legea urmează să fie trimisă la promulgare.

Proiectul completează Legea poliției locale nr. 155/2010 prin introducerea unui capitol nou, dedicat utilizării mijloacelor de înregistrare portabile și protecției datelor cu caracter personal.

Actul normativ autorizează în mod expres Poliția Locală să poarte și să utilizeze dispozitive de tip bodycam în timpul misiunilor, stabilind cadrul legal, condițiile și limitele în care aceste înregistrări pot fi realizate. Scopul declarat al legii este creșterea transparenței și a încrederii publice, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

Potrivit amendamentelor adoptate în Parlament, polițiștii locali care sunt dotați cu astfel de echipamente au obligația de a le utiliza în timpul anumitor acțiuni desfășurate în spații publice, în limitele competențelor prevăzute de lege.

Înregistrările pot fi realizate fără consimțământul persoanelor vizate, tocmai pentru a asigura aplicarea principiilor de imparțialitate, nediscriminare, responsabilitate și răspundere în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Totodată, legea prevede că, în măsura în care circumstanțele permit, polițiștii locali trebuie să informeze persoanele că sunt înregistrate prin intermediul dispozitivelor foto-audio-video portabile.

Structurile de Poliție Locală vor avea și obligația de a informa publicul cu privire la dotarea agenților cu bodycam-uri, atât prin semne vizibile afișate pe uniforme sau echipamente, cât și prin publicarea unor informații relevante în acest sens.

În ceea ce privește gestionarea datelor, înregistrările realizate cu bodycam-urile vor fi păstrate timp de șase luni de la data obținerii.

Excepție fac situațiile în care aceste materiale sunt utilizate într-o procedură judiciară, caz în care ele vor urma regimul juridic al probelor. După expirarea termenului de șase luni, înregistrările trebuie distruse prin proceduri ireversibile.

Legea introduce și obligații stricte privind instruirea personalului. Polițiștii locali desemnați să utilizeze bodycam-uri sau să acceseze datele colectate prin intermediul acestora trebuie să fie instruiți anterior validării accesului și ulterior cel puțin o dată pe an, cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal.

Un rol important de control revine Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care va realiza din oficiu verificări ale operațiunilor de prelucrare a datelor colectate de structurile de Poliție Locală.

De asemenea, măsurile organizatorice, tehnice și procedurale necesare pentru utilizarea bodycam-urilor vor fi stabilite prin ordin comun al Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Ministerul Afacerilor Interne.

Prin votul final din Camera Deputaților, proiectul a fost adoptat definitiv, iar legea intră în ultima etapă procedurală, urmând să fie promulgată.