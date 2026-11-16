Firmele de deszăpezire din județul Sălaj vor fi monitorizate permanent de Poliția Rutieră pe întreaga durată a sezonului rece. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj dau asigurări că există un canal direct de comunicare cu administratorii drumurilor naționale și județene și avertizează orice întârziere în curarea șoselelor atrageenzi usturătoare, de peste 21.000 de lei.

Autoritățile din județul Sălaj au trecut în revistă planurile de intervenție pentru sezonul rece, în cadrul unei întâlniri de lucru coordonate de prefectul Alexandru Pura. Toate drumurile naționale și județene au contract semnate, iar utilajele și stocurile de material antiderapant sunt pregătite să intre în acțiunea la primele ninsori.

Dincolo de mobilizare drumarilor, un rol esențial în prevenirea blocajelor în trafic revine Poliției Rutiere. Întrebat cum vor fi supravegheate echipele de intervenție și cum se va acționa în teren atunci când apar avertizări meteorologice, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, chestorul Marius Anton Stupar, a subliniat că polițiștii nu așteaptă blocarea traficului pentru a lua măsuri.

Dacă însă operatorii de deszăpezire sau administratorii drumurilor publice nu îndeplinesc obligațiile legale și nu curăță carosabilul timpului sau nu combate poleiul conform normativelor, polițiștii rutieri pot aplica sancțiuni drastice. Potrivit articolului 105 din Codul Rutier, astfel de abateri se încadrează în Clasa a Va de sancțiuni, aplicabile persoanelor juridice, și sunt pedepsite cu amendă cuprinsă între 21 și 100 de puncte-amendă.

La valoarea punctului-amendă de 216 lei și 25 de bani, sancțiunile contravenționale pornesc de peste 4.540 de lei și pot ajunge până la 21.625 de lei pentru fiecare constatare. În paralel, structurale Ministerului Afacerilor Interne din Sălaj le recomandă șoferilor să echipeze autovehicule pentru condiții de iarnă și să adapteze viteza la starea carosabilului.