Un polițist a fost atacat cu o sticlă la o petrecere în Sălaj. Agresorul, un recidivist de 23 de ani, a fost arestat preventive.

Seară de coșmar pentru echipajele de poliție din Sălaj, chemate să liniștească o petrecere zgomotoasă în comuna Crișeni. Ceea ce trebuia să fie o intervenție de rutină pentru tulburarea liniștii publice s-a transformat într-un caz grav de ultraj. Un polițist a ajuns la spital după ce a fost lovit mișelește, pe la spate, cu o sticlă în zona capului. Atacatorul, un tânăr aflat în stare de recidivă, a fost ridicat de mascați și va petrece următoarele 30 de zile în arest preventive.

Totul a început sâmbătă seara, în jurul orei 18:00, când un localnic din Crișeni a sunat la 112, exasperat de muzica dată la maximum de vecinii săi. Două echipaje de la Secția 1 Poliție Rurală Zalău au ajuns rapid la fața locului pentru a-i legitima pe petrecăreți și pentru a restabili ordinea.

În timp ce polițiștii încercau să poarte un dialog cu grupul de persoane, un tânăr de 23 de ani a comis un gest de o violență extremă. Profitând de un moment de neatenție, acesta s-a furișat în spatele unuia dintre agenți și l-a lovit puternic în cap cu o sticlă. Polițistul rănit a avut nevoie de transport de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, din fericire leziunile fiind ușoare.

Agresorul nu este la prima abatere de la lege. Polițiștii, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, au stabilit că tânărul este recidivist. Reținut inițial pentru tulburarea ordinii publice, acesta s-a ales rapid cu o extindere a urmăririi penale pentru ultraj.

Prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Zalău, individul a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acesta a fost deja escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

Acest nou incident readuce în discuție vulnerabilitatea agenților în misiuni aparent banale și pedepsele aspre pe care le riscă cei care aleg să sfideze autoritatea statului prin violență.