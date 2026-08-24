O femeie de 32 de ani din comuna Horoatu Crasnei a cerut ajutorul autorităților după ce a fost agresată fizic de soțul său. Bărbatul de 52 de ani a lovit-o cu pumnul în zona capului și a adresat amenințări cu moartea atât ei, cât și fiicei lor, polițiștii emițând de urgență un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică.

Un nou caz grav de violență în familie a alertat autoritățile din județul Sălaj, în urma căruia polițiștii au fost obligați să intervină rapid pentru a proteja o mamă și pe fiica acesteia. Evenimentul tensionat s-a petrecut în localitatea Horoatu Crasnei, acolo unde un conflict spontan s-a transformat rapid într-o agresiune fizică severă și în amenințări deosebit de grave.

Totul a început în dimineața zilei de 21 august, în jurul orei 10:20, când Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost alertat prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112. Apelul disperat a fost efectuat de o femeie în vârstă de 32 de ani, cu domiciliul în comuna Horoatu Crasnei, care le-a comunicat operatorilor faptul că a fost bătută crunt de propriul partener de viață și că se află într-un real pericol.

La adresa indicată au fost trimiși de urgență polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Crasna. Ajunși la fața locului, oamenii legii au demarat primele verificări și au constatat că starea de fapt era extrem de tensionată. Din primele cercetări a reieșit că agresiunea a avut loc pe fondul consumului excesiv de alcool, dar și în urma unor discuții aprinse, în contradictoriu, dintre cei doi soți.

Din păcate, conflictul verbal a degenerat, iar bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a devenit extrem de violent. Acesta și-a atacat soția și a lovit-o cu pumnul direct în zona capului, provocându-i dureri fizice și traume puternice. Violența individului nu s-a oprit însă aici. Agresorul a trecut ulterior la atacuri verbale de o agresivitate extremă, adresând amenințări directe cu acte de violență atât soției sale de 32 de ani, cât și fiicei lor, prezentă în locuință. Aceste amenințări repetate le-au provocat celor două victime o puternică stare de temere, panică și nesiguranță pentru propria viață.

Având în vedere gravitatea deosebită a situației și riscul iminent la care erau expuse cele două victime, polițiștii sălăjeni au trecut imediat la întocmirea formularelor legale pentru evaluarea riscului. În urma analizei indicatorilor de pericol, oamenii legii au luat măsuri ferme și au emis pe numele bărbatului de 52 de ani un ordin de protecție provizoriu. Pentru a asigura o protecție reală și eficientă, măsura a fost dublată de monitorizarea electronică a agresorului, o procedură modernă destinată monitorizării stricte a deplasărilor acestuia.

În prezent, investigațiile sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente. Polițiștii din Crasna efectuează cercetări amănunțite sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare, agresorul riscând pedepse aspre conform Codului Penal.