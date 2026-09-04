Odată cu începerea noului an școlar, mii de elevi din județul Sălaj se întorc în bănci, iar Inspectoratul de Poliție Județean a mobilizat toate structurile pentru a asigura un climat de liniște. Polițiștii vor patrula în proximitatea tuturor școlilor din județ, monitorizând atât siguranța micuților, cât și fluența traficului rutier.

Începerea anului școlar asociat un moment extrem de important pentru fiecare copil. Este o durată de emoții, marcată de adaptare, socializare și familiarizare cu regulile noi de comportament, menite să le ofere siguranță celor mici. Fie că se află în deplasare spre școală, în spațiul public, la domiciliu sau în mediul online, copiii trebuie să se simtă protejați.

Din acest motiv, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a luat toate măsurile necesare pentru ca debutul cursurilor să se desfășoare fără incidente administrative sau de securitate. În ultimele săptămâni, echipele de control au efectuat verificări anunțate în zona tuturor unităților de învățământ din județ și au stabilitate priorităților clare pentru acțiunea următoare.

Începerea școlii va aduce o prezență masivă a forțelor de ordine pe teren. Polițiștii din structura de ordine publică, poliție rutieră de siguranță școlară, dar și cei de prevenire și proximitate vor fi prezenți în fața fiecărei unități de învățământ din județul Sălaj. Aceștia vor fi alături de elevi, părinți și cadre didactice încă de la primele ore ale dimineții. Scopul principal este prevenirea oricăror incidente neplăcute și menținerea unui climat optim de siguranță, atât în ​​​​incinta școlilor, cât și în zonele adiacente.

Pentru a înțelege mai bine importanța acestor acțiuni și modul în care Poliția Sălaj sa pregătit pentru acest moment, șeful instituției, chestorul Marius Anton Stupar, a transmis:

Planul de siguranță nu se rezumă doar la prima zi de școală. Fiecare unitate de învățământ din județ a fost deja inclusă în itinerariile zilnice de patrulare ale echipajelor de poliție din Sălaj. O atenție deosebită va fi acordată fluidizării traficului în zonele aglomerate din apropierea școlilor, dar și prevenirei absenteismului sau a delincvenței juvenile. Oamenii legii transmit un mesaj ferm că siguranța copiilor rămâne prioritatea numărului 1 a comunității noastre.