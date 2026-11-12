Pompierii sălăjeni trag un semnal de alarmă la început de sezon rece. Mijloacele de încălzire defecte și coșurile de fum necurățate rămân principalele cauze ale incendiilor din gospodării. Ce verificări urmează în centrele comerciale și lăcașurile de cult, dar și ce reguli simple ne pot salva viața, aflăm chiar acum.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum Sălaj își intensifică acțiunile de prevenire și control pe durata sezonului rece, pentru a reduce riscul incendiilor la locuințe. Statisticile arată că utilizarea instalațiilor de încălzire improvizate sau nesupravegheate rămâne un pericol major în această perioadă.

La nivelul județului, într-un singur sezon rece s-au înregistrat 84 de incendii la locuințe și anexe gospodărești, 62 dintre ele în mediul rural și 22 în mediul urban, evenimente în urma cărora 5 persoane au fost rănite. Analizele pompierilor arată că 49 la sută dintre aceste incendii au pornit de la surse termice, în special coșuri de fum deteriorate, 22 la sută au avut cauze electrice, iar 29 la sută au fost provocate de alți factori.

Pentru a preveni astfel de tragedii, pompierii vor desfășura campanii de informare alături de serviciile voluntare pentru situații de urgență, vizând cu prioritate gospodăriile persoanelor vulnerabile. Totodată, inspectorii de prevenire vor verifica centrele comerciale, unitățile de turism, restaurantele și lăcașurile de cult, unde afluxul de public este ridicat.

Salvatorii le reamintesc cetățenilor să curețe și să verifice coșurile de fum cu ajutorul persoanelor autorizate și să le tencuiască obligatoriu în podul casei. De asemenea, sobele nu trebuie supraîncărcate sau lăsate nesupravegheate pe timpul nopții, iar cenușa se evacuează doar după răcirea completă, în recipiente metalice.

În cazul utilizării buteliilor, etanșeitatea se verifică doar cu apă și săpun, niciodată cu flacără, iar montarea unui detector de fum sau de monoxid de carbon în locuință poate face diferența dintre viață și moarte. Dacă simțiți miros de gaz, aerisiți imediat încăperea fără a aprinde lumina și sunați la 112 dintr-un loc sigur.