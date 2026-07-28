România a decis să prelungească cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri militari dislocat în Franța pentru stingerea incendiilor violente de vegetație. Decizia a fost luată în urma unei solicitări oficiale venite de la Paris prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, salvatorii aflați deja pe teren vor fi înlocuiți cu un nou contingent proaspăt din cadrul IGSU.

Solidaritate europeană în lupta cu flăcările care mistuie sudul Europei. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat prelungirea cu încă 2 săptămâni a participării țării noastre la misiunea internațională de sprijin pentru stingerea incendiilor masive de vegetație și fond forestier din Franța. Hotărârea vine ca răspuns direct la apelul urgent de ajutor formulat de autoritățile franceze, care se confruntă cu o situație critică din cauza secetei și a temperaturilor extreme.

Misiunea de asistență se desfășoară prin activarea oficială a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Sub coordonarea directă a Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, operațiunile din Hexagon vor continua fără întrerupere. Strategia prevede înlocuirea completă a contingentului de pompieri militari care se află în prezent pe teritoriul francez. Un nou grup de salvatori de elită din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență va pleca din România pentru a prelua din mers toate responsabilitățile operaționale și tactice în zonele sever afectate de incendii.

Această decizie fermă reflectă angajamentul clar al României de a acționa ca un partener de încredere în interiorul Uniunii Europene în momentele de criză majoră. Pompierii români sunt recunoscuți la nivel internațional pentru profesionalismul, tehnica de intervenție și curajul de care au dat dovadă în misiunile anterioare din Grecia sau Franța. Ei vor continua să acționeze cot la cot cu echipele locale și internaționale pentru limitarea extinderii focului, protejarea pădurilor și, mai ales, pentru salvarea vieților și a bunurilor comunităților aflate în zonele de risc ridicat. Noul contingent românesc este pregătit logistic să facă față condițiilor meteo extreme și terenului dificil din zonele de intervenție.