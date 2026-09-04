Gest de maximă noblețe și responsabilitate civică din partea salvatorilor noștri. Cadrele din cadrul ISU „Porolissum” Sălaj au mers la Centrul de Transfuzie Sanguină pentru a dona sânge, dovedind că misiunea lor de a proteja comunitatea continuă și dincolo de stingerea incendiilor sau descarcerea.

Oamenii pe care suntem obișnuiți să vedem în mijlocul flăcărilor, înfruntând pericole extreme și riscându-și propria viață secundă de secundă pentru a nu salva pe noi, nu oferă o lecție profundă de umanitate și responsabilitate maximă. Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj a anunțat o acțiune specială plină de generozitate. În cadrul activităților intense dedicate sărbătoririi „Zilei Pompierilor din România”, cadre militare din structura ISU Sălaj au ales să transforme solidaritatea dintr-un simplu concept într-un gest concret, salvator de vieți. Aceștia s-au mobilizat în număr mare și au trecut pragul Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj cu un scop clar: să ofere o șansă la recuperare celor aflați pe păturile de spital.

Misiunea unui pompier nu se termină niciodată atunci când se sting sirenele autospecialelor de intervenție. Responsabilitatea lor față de comunitate se manifestă în cele mai diverse moduri, iar implicarea pentru binele semenilor nu se rezumă doar la momentele dramatice din timpul accidentelor. Ea se regăsește, în mod egal, în dorința sinceră de a face un pas înainte și de a întinde o mână de ajutor chiar și atunci când nu se cunoaște identitatea exactă a beneficiarului.

Prin acest demers cu un puternic impact emoțional, pompierii din județul Sălaj demonstrează că spiritul de sacrificiu este dublat de o grijă permanentă față de comunitatea pe care să-i ajute să o protejeze. Sângele donat în aceste zile la Centrul de Transfuzie va ajunge în unități medicale pentru a ajuta pacienții critici, victimele unor accidente grave sau persoane care care trec prin intervenții chirurgicale complexe. Reprezentanții ISU „Porolissum” Sălaj folosesc acest prilej pentru a lansa un apel cald și ferm către toți locuitorii județului. Fiecare dintre noi poate deveni un erou prin fapte simple. Alătură-te și tu aceste cauze nobile, mergi să donezi sânge și oferă speranță acolo unde este cea mai mare nevoie.