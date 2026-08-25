Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj mobilizează forțe importante pentru gestionarea oricăror situații de risc pe parcursul sărbătorilor orașului. Prim-adjunctul inspectorului-șef, colonelul Florin Opriș, a lansat un apel ferm către participanți și comercianți să respecte normele de prevenire a incendiilor. De la verificarea buteliilor de gaz și până la interdicția blocării căilor de evacuare, autoritățile cer responsabilitate maximă.

Zilele Municipiului Zalău vor aduna și în acest an mii de localnici și vizitatori în spațiile publice din oraș. Dincolo de distracție, prioritatea numărul 1 a autorităților rămâne siguranța cetățenilor, motiv pentru care pompierii militari vor fi prezenți la datorie pe parcursul întregului sfârșit de săptămână. Echipajele ISU Sălaj sunt pregătite să intervină rapid atât pentru stingerea eventualelor incendii, cât și pentru acordarea primului ajutor medical calificat. Reprezentanții instituției subliniază că un aflux mare de public implică automat riscuri crescute, iar un simplu gest de neglijență poate provoca o tragedie. Prezent la conferința de presă, colonelul Florin Opriș, prim-adjunct al inspectorului-șef al ISU Sălaj, a explicat care sunt principalele vulnerabilități identificate și cum se vor poziționa salvatorii în teren.

Pentru ca evenimentul să nu fie umbrit de incidente grave, pompierii au emis reguli stricte pentru public și comercianți. În primul rând, șoferii sunt avertizați să parcheze autoturismele doar în locurile special amenajate și permise. Blocarea căilor de acces poate întârzia autospecialele de intervenție, unde fiecare secundă contează pentru salvarea unei vieți. Părinții trebuie să își supravegheze copiii în permanență și să stabilească din timp un punct de întâlnire clar în caz de rătăcire. Din cauza temperaturilor ridicate, cetățenii sunt rugați să nu arunce țigări aprinse la întâmplare. O atenție deosebită este acordată zonei de alimentație publică, unde se folosesc grătare și aparate de gătit. Administratorii și comercianții au obligația legală de a deține stingătoare funcționale și amplasate corect. De asemenea, utilizarea unor instalații improvizate sau a buteliilor de gaz neconforme ori deteriorate este strict interzisă, amenzile fiind drastice. În caz de pericol, oamenii trebuie să își păstreze calmul și să ceară ajutorul echipajelor din teren sau să sune imediat la numărul unic de urgență 112, oferind repere clare. Pentru mai multe ghiduri de comportament, cetățenii pot accesa platforma fiipregatit.ro sau aplicația oficială a DSU.