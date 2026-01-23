Printr-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență am fost informați că, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat peste 1.600 de solicitări primite din partea populației.

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolissum Sălaj, pompierii sălăjeni se alătură luptei pentru salvarea de vieți omenești, și transmit informații vitale pentru cetățeni

Misiunile de salvare ale pompierilor sălăjeni, în perioada rece, au implicat o gamă variată de situații, de la incendii și acordare de prim ajutor la accidente rutiere grave și alte situații care necesitau intervenție imediată. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolissum al județului Sălaj, locotenent – colonel Lucian Andrei Jacodi, transmite un mesaj important ppopulației, pentru a preveni eventuale incidente tragice.

Așadar, nu uitați! Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri! Sunteți primul care poate și trebuie să facă acest lucru.