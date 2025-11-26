Pompierii sălăjeni vor participa, alături de structurile Ministerului Afacerilor Interne, la manifestările prilejuite de Ziua Națională a României. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum al Județului Sălaj, participă la manifestări cu un pluton de onoare și cu tehnică de intervenție adaptată tipurilor de risc specific, atât pentru gestionarea incendiilor, cât și pentru acordarea primului ajutor medical de urgență.

În cadrul conferinței de presă susținută de inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolissum al județului Sălaj, colonel Vasile-Adrian Dobocan, au fost prezentate măsurile dispuse de structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a României.