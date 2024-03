Un fond de investiții portughez vrea să o cumpere pe Dinamo București și să transforme echipa de fotbal într-o adevărată forță a Superligii României.

Eugen Voicu, acționar majoritar al „câinilor roșii", a vorbit despre această posibilitate și a spus că nu vrea să dea prea multe detalii, dorind să fie discret până când lucrurile se vor concretiza.

Acționarii majoritari de la Dinamo, compania Red&White, poartă negocieri cu mai mulți oameni de afaceri, dar și cu fonduri de investiții pentru implicare financiară la echipa din „Ștefan cel Mare”. Astfel, Eugen Voicu a vorbit despre acest subiect, dar a evitat să dea prea multe informații.

„Nu vreau să comentez. Întotdeauna trebuie să vii discret până când ai semnat. Cu grupul One, subiectul este închis. Nu e o atitudine de respingere, ci de părere de rău. Avem discuții, nu pot să dau detalii. Dar, suntem într-un moment în care stabilitatea financiară este asigurată. Nu avem problemele pe care le-am avut pe parcurs. Am avut multe nopți nedormite în perioada aceasta. Acum suntem pe un traseu echilibrat. Licența va fi rezolvată, există bani. Noi suntem în discuții cu persoane fizice și juridice. Pot să vină și fonduri de investiții. Chiar dacă sunt într-o fază incipientă, discuțiile sunt serioase. Nu aș vrea să intru în amănunte. După ce ieșim din insolvență, trecem de acest sezon și rămânem în Liga 1, nu am luat în calcul o altă variantă. Ne dorim să rămânem în Liga 1 și șansele sunt mari în continuare. O să vedeți că la anul, poate chiar în toamnă, Dinamo va fi o țintă pentru anumiți investitori”, a spus Eugen Voicu.

„Lucrurile vor arăta cu totul altfel, inclusiv academia de copii. O să investim foarte mult acolo. O să atragem bani, din sponsorizări, Dinamo este un club atractiv pentru companii. Am avut un buget spre 7 milioane de euro. Din păcate, la încasări nu ne-am atins țintele, dar am fost conform estimărilor noastre, în rest”, a adăugat Eugen Voicu.