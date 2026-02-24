Postul Paștelui 2026 reprezintă cea mai importantă perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Considerat cel mai aspru post din calendarul ortodox, acesta durează 40 de zile și este marcat de rugăciune, pocăință și restricții alimentare stricte.

Anul acesta, Paștele cade pe 12 aprilie, iar perioada de post începe cu șapte săptămâni înainte, după rânduielile bisericești stabilite de tradiția creștină. Lăsata Secului vine cu o mulțime de tradiții și obiceiuri în România și este, de regulă, ziua în care se mănâncă tot felul de preparate de dulce înainte de a începe postul strict.

În această perioadă, creștinii ortodocși se abțin de la carne, ouă, brânzeturi și lactate. Ei consumă în special legume, cereale, fructe și mâncăruri simple, de post. De asemenea, latura spirituală este cea mai importantă din această perioadă. Se practică rugăciuni și întărirea legăturilor cu Dumnezeu, milostenia, smerenia și pocăință.

Postul Paștelui este considerat cel mai lung și riguros dintre cele patru posturi majore din cadrul anul. Dar această perioadă de 40 de zile nu este doar despre mâncare. Pe lângă abstinența alimentară și abținerea de la plăcerile lumești, creștinii trebuie să aibă un comportament pe placul lui Dumnezeu: așadar bârfa, invidia, gândurile nefaste, răutatea, vorbele grele, toate sunt complet interzise în post. În schimb, creștinii sunt chemați să se roage, să meargă la Biserică și să se sacrifice în amintirea jertfei pe care a făcut-o pentru omenire în momentul când a fost răstignit.

Preasfinția Sa Benedict, Episcop al Sălajului, a transmis un mesaj de suflet, în care spune că ”postim de dragul Domnului”.