Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a expus problema posturilor din sănătate. Potrivit oficialului, aceasta se va rezolva, cel mai probabil, în cursul acestei săptămâni, în cadrul ședinței de Guvern.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a vorbit despre problema posturilor din sănătate. „Încă de anul trecut am făcut aceste demersuri pentru sistemul de sănătate, aprobând, din câte îmi aduc aminte, 4.000 de posturi pentru Ministerul Sănătății și 1.000 de posturi pentru autoritățile publice locale. Acum, la nivelul Ministerului Finanțelor, memorandumul de la Ministerul Dezvoltării Regionale, care răspunde de rețeaua de unități sanitare, este elaborat. Sunt 5.000 de posturi care sunt solicitate pentru a fi scoase la concurs. Așteptăm și memorandumul de la Ministerul Sănătății și domnul prim-ministru va decide în ședința de Guvern demersurile care trebuie făcute mai departe și sigur problema aceasta, probabil, se va rezolva în cursul acestei săptămâni”, a declarat acesta, într-o conferință de presă.

Marcel Boloș a mai spus că, începând cu intrarea în vigoare a Ordonanței 115, principiul în sectorul public este că pentru fiecare post eliberat se organizează un concurs pentru ocuparea acestuia, fără necesitatea unui memorandum. În cazul în care există nevoi justificate pentru posturi suplimentare, în acest an se va aplica același mecanism, cu o justificare corespunzătoare.

„Vom încerca să soluționăm toate solicitările care vor veni de la ministere. Este un an, cum am spus, greu, cu o țintă de deficit bugetar pe care ne-am asumat-o și cu angajamente pe care le avem față de Comisia Europeană prin programul de convergență. Sigur, marele lucru care este benefic pentru investiții, mai ales cele din fonduri europene, este că cel puțin la nivelul angajamentelor informale pe care le-am avut cu Comisia Europeană am reușit să păstrăm ținta de deficit bugetar în parametrii asumați”, a explicat el.