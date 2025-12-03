Vicecampioana din Liga Zimbrilor, Potaissa Turda, a încheiat participarea în European League, cu a şasea înfrângere consecutivă din grupa A, scor 25-34, la pauză 11-19, cu Saint-Raphael Var.

Principalii marcatori ai meciului au fost Thalmaier 5 goluri, Ghiţă 5, pentru Potaissa, respectiv Mohamed 9, Mapu 6, pentru oaspeţi.

Rezultatele obţinute de Potaissa în grupa A sunt: 33-34 şi 30-35 cu Bidasoa Irun, 24-42 şi 25-34 cu Saint-Raphael Var, 26-33 şi 28-46 cu SG Flensburg-Handewitt. După şase etape, Potaissa încheie pe ultimul loc în grupa A, cu 0 puncte.

În grupa C joacă şi echipa Minaur Baia Mare, care a cedat pe terenul lui Granollers, cu scorul de 28-29, în cadrul etapei a 6-a din Grupa C.

Minaur avea nevoie de o victorie la Granollers pentru a accede în faza următoare, dar a cedat pe final, după ce a condus cea mai mare parte a meciului.

Băimărenii au avut avans de şase goluri în prima repriză, dar diferența la pauză a fost de doar patru goluri (18-14). În min. 44, Minaur avea în continuare patru goluri avantaj, 24-20, dar a încasat patru goluri consecutive, dar apoi ibericii au preluat controlul, desprinzându-se la 29-26, astfel că soarta meciului şi a calificării era decisă.

În urma acestui rezultat, Minaur Baia Mare a părăsit competiția europeană și a terminat pe ultimul loc în ierarhie.

Skanderborg a ocupat primul loc, cu 10 puncte, urmată de Fraikin BM Granollers, 7 puncte, RD LL Grosist Slovan, 4 puncte, Minaur, 3 puncte. Primele două clasate s-au calificat în grupele principale.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.