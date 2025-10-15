Potaissa Turda și Minaur Baia Mare au fost învinse , în primele jocuri din grupele EHF European League. Potaissa Turda a pierdut la limită în fața lui Bidasoa Irun, la scorul de 33-34, în timp ce Minaur Baia Mare a fost învinsă de Slovan Ljubljana cu 35-29.

Potaissa Turda și Minaur Baia Mare au fost învinse, în grupele EHF European League. Repartizată în grupa A, Potaissa Turda a debutat în ediția din acest an a EHF European League cu un duel cu Bidasoa Irun, câștigătoarea Ligii Campionilor în urmă cu 30 de ani.

Confruntarea de la Turda a fost echilibrată și, la pauză, scorul era egal: 16-16. După revenirea de la vestiare, cele două formații au continuat să meargă cap la cap, dar pe final oaspeții au preluat inițiativa.

Gazdele au avut, la un moment dat, șansa egalării, însă au irosit-o și, în cele din urmă, Bidasoa Irun s-a impus cu 34-33.

Etapa a II-a aduce şi prima deplasare pentru Potaissa Turda, în 21 octombrie, cu francezii de la Saint-Raphael Var.

Al doilea meci al zilei a fost cel dintre Slovan Ljubljana și Minaur Baia Mare. În fața unei audiențe reduse, gazdele au controlat jocul, reușind să câștige atât prima, cât și a doua repriză.

Băimărenii, au arătat unele momente bune, însă nu s-au putut ridica la nivelul adversarilor. După 60 de minute, slovenii s-au impus cu scorul de 35-29, marcând în ultima secundă, după un time-out.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, iar sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în perioada 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este echipa SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.