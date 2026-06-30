Inaugurarea noului Grand Hotel President de 5 stele reprezintă apogeul unei povești de succes românești care a început în urmă cu un sfert de secol. Proprietarul și investitorul principal, Jean Podilă, a împărtășit cu cei prezenți parcursul emoționant al acestui proiect de suflet. Pornit de la o unitate modestă, complexul a devenit astăzi o emblemă a excelenței și un exemplu de reinvestire permanentă a profitului în comunitate.

În spatele opulenței și luxului de 5 stele de la Grand Hotel President se ascund 25 de ani de muncă asiduă, sacrificii și o viziune de nezdruncinat. Prezent pe scenă în fața invitaților de marcă, investitorul Jean Podilă a subliniat că întreaga sa activitate din Băile Felix a avut un singur scop major: acela de a construi durabil și de a lăsa ceva valoros în urmă pentru generațiile viitoare.

Bilanțul acestei călătorii de peste 2 decenii este de-a dreptul impresionant. Totul a început în anul 2001, cu un hotel mic care dispunea de numai 32 de camere. Astăzi, prin extinderi succesive și investiții masive, capacitatea complexului a ajuns la aproape 400 de spații de cazare. Jean Podilă a explicat că acest succes nu ar fi fost posibil fără o echipă de management de elită, nominalizându-i pe directorul Dumitru Fechete, pe Raluca și Adi Martin, pe Sergiu și pe Gabi. Secretul brandului rămâne însă stabilitatea, o mare parte din personalul actual fiind în structură încă de la deschiderea de acum 25 de ani, formând o adevărată familie extinsă.

Dincolo de componenta strict turistică, investitorul a reamintit că implicarea sa în stațiune a vizat mereu binele oamenilor, un exemplu clar în acest sens fiind spitalul de recuperare pe care l-a construit în cadrul complexului. Jean Podilă a recunoscut cu maximă sinceritate că actualul context economic este unul plin de provocări, mai ales că noua aripă de 5 stele a presupus un efort financiar uriaș și accesarea unui credit bancar considerabil. Cu toate acestea, filosofia sa de business rămâne neschimbată: în toate cele 25 de sezoane, absolut fiecare leu câștigat a fost reinvestit integral în dezvoltare, transformând Băile Felix într-o destinație capabilă să concureze cu marile stațiuni ale Europei.