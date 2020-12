Ca urmare a scaderii incidentei in cele 3 orase carantinate – Zalau, Jibou si Cehu Silvaniei, prefectul Virgil Țurcaș a fost propus un proiect de hotarare in vederea ridicarii masurilor de carantina zonala, proiect care, in momentul de fata este supus votului membrilor CJSU.

Gata cu CARANTINA!