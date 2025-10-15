Prefectul județului Sălaj, Claudiu Cristian Bîrsan, a participat la întâlnirea anuală a fermierilor, organizată de Asociația OVIS Sălaj, una dintre cele mai importante asociații agricole din țară.

Asociația OVIS Sălaj este cea care sprijină dezvoltarea fermelor sălăjenilor, fiind una dintre cele mai active asociații la nivel național. La întâlnirea din acest an a membrilor Asociației crescătorilor de ovine și caprine „OVIS” Sălaj au participat aproximativ 400 de crescători de animale. Le-a fost alături, ca de fiecare data, prefectul județului Sălaj, d-nul Claudiu Cristian Bîrsan.