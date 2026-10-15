Instituția Prefectului Județului Sălaj susține sectorul zootehnic prin măsuri administrative și investiții majore în infrastructura de apă, necesare pentru combaterea efectelor secetei. La întâlnirea anuală a asociației „Ovis Sălaj”, prefectul Claudiu Cristian Bârsan a precizat că revendicările fermierilor sunt transmise direct Guvernului pentru a fi transpus în legislație. Totodată, autoritățile locale mizează pe noi fonduri europene pentru rezolvarea definitivă a deficitului de apă din județ.

Dialogul direct între fermieri și reprezentanții statului rămâne principală cale de rezolvare a blocajelor din zootehnie. Prezent la adunarea anuală a crescătorilor de ovine, prefectul județului a subliniat că problemele ridicate de producători sunt analizate periodic în cadrul Comisiei de Dialog Social, scopul obținerii nevoilor și transformarea lor în inițiativa legislativă la nivel guvernamental.

O altă temă strategică abordată a fost gestionarea secetei pedologice severe, fenomen care a dus la secarea unor surse istorice de apă. Deși rețelele majore conectate la Tarnița și Vârșolț asigură în prezent stabilitatea pe arii extinse, autoritățile recunosc că există încă localități vulnerabile. Soluția pe termen lung vine din fonduri comunitare nerambursabile, printr-un program masiv de extindere a rețelelor, planificat pentru următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene.

Prin aceste demersuri administrative și logistice, reprezentanții Guvernului în teritoriu demonstrează o preocupare continuă și un angajament ferm față de protejarea producătorilor autohtoni, colaborarea strânsă și investițiile majore în utilități fiind considerate vitale pentru menținerea și salvarea acestui sector economic al o importanță strategică pentru întreaga comunitate.