Jandarmii sălăjeni intensifică măsurile de siguranță pe stadioane și în sălile de sport. Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a analizat rezultatele sezonului trecut și aduce în atenție modificări legislative majore pentru combaterea violenței la competițiile sportive.

Asigurarea ordinii și siguranței publice pe timpul desfășurării competițiilor sportive constituie o misiune permanentă și de maximă importanță pentru jandarmii sălăjeni. Structurile Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj desfășoară constant activități preventive și operative. Scopul principal este prevenirea și combaterea eficientă a oricăror fapte antisociale. Jandarmii acționează pentru menținerea unui climat optim de ordine, dar și pentru protejarea deplină a participanților, a spectatorilor și a oficialilor. Prin toate măsurile adoptate și prin intervenția promptă în situații de risc, echipajele de jandarmerie contribuie direct la desfășurarea evenimentelor sportive în condiții de deplină normalitate.

O analiză detaliată a sezonului competițional 2025-2026 arată că acesta a fost unul foarte bun din punct de vedere al siguranței. La nivelul județului Sălaj nu s-au înregistrat incidente majore pe stadioane sau în arenele sportive. Mai mult decât atât, dacă privim evoluția situației operative din sezoanele anterioare, se observă o scădere clară a faptelor antisociale.

Dovada acestei tendințe pozitive este faptul că pe parcursul sezonului 2025-2026 nu s-a înregistrat nicio faptă de natură penală. De asemenea, jandarmii au aplicat un număr extrem de redus de sancțiuni contravenționale, mai exact doar 4 amenzi sau avertismente pe timpul tuturor competițiilor și jocurilor sportive organizate în județ. Un alt aspect pozitiv esențial este relaționarea interinstituțională excelentă. Jandarmeria Sălaj a cooperat strâns cu toate instituțiile implicate pentru a asigura confortul și siguranța publicului.

Dincolo de bilanțul pozitiv, atenția se îndreaptă acum către noul sezon competițional 2026-2027. Jandarmii sunt pregătiți să aplice noile reguli stricte aduse de Legea 154/2026. Acest act normativ recent completează și modifică Legea 4/2008 privind buna desfășurare a competițiilor și a jocurilor sportive. Noile reglementări legislative aduc instrumente suplimentare pentru descurajarea huliganismului și pentru sancționarea mult mai dură a comportamentelor violente. Strategia jandarmilor rămâne axată pe prevenție, însă fermitatea va fi cuvântul de ordine în cazul celor care încalcă regulile pe arenele sportive din Sălaj.