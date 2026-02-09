Un prejudiciu de peste 350.000 lei a fost recuperate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, în urma unor înșelăciuni prin modul de operare de tip ”phone spoofing”

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, au recuperat un prejudiciu de 351.533 de lei. Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra acțiunii întreprinse de polițiștii sălăjeni.

”În urma activităților de cercetare desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, a fost recuperat un prejudiciu de 351.533 de lei.

În fapt, la data de 29 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați de către un bărbat din județul Sălaj, cu privire la faptul că a fost victima modului de operare „phone spoofing”.

Acesta a relatat polițiștilor faptul că, a fost contactat prin intermediul unor aplicații de telefonie de către o persoană care, folosind o calitate mincinoasă, l-ar fi determinat să transfere suma de 351.533 de lei într-un cont.

În urma investigațiilor efectuate de lucrătorii SIC Sălaj, a fost identificat beneficiarul sumei, în persoana unui bărbat din județul Prahova.

Acesta a confirmat primirea sumei în contul personal, relatând faptul că, ulterior tranzacției, a fost contactat de către o persoană necunoscută, care s-a prezentat ca fiind broker, și care l-ar fi determinat să investească suma pe anumite platforme, inclusiv de crypto.

În urma activităților de cercetare efectuate, la data de 30 ianuarie a.c., a fost dispusă măsura sechestrului asigurător pe contul de lei și criptomonede aparținând bărbatului din județul Prahova, investigațiile fiind continuate în vederea stabilirii trasabilității sumei.

La data de 2 februarie a.c., prin ordonanța procurorului de caz, s-a dispus convertirea criptomonedelor existente în RON și restituirea întregii sume în contul persoanei vătămate, prejudiciul cauzat fiind recuperat în totalitate.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, continuă cercetările în vederea identificării autorului și tragerii acestuia la răspundere penală.”