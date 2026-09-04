Bucureștiul a fost gazda primului eveniment EFC Club Meet-Up din țara noastră. Cluburile din fotbalul românesc s-au întâlnit cu liderii rețelei European Football Clubs pentru a găsi noi soluții de dezvoltare organizațională și pentru a-și întări poziția pe plan internațional.

Fotbalul autohton deschide noi orizonturi de dezvoltare și colaborează strâns cu marile structuri continentale. Casa Fotbalului a găzduit un eveniment de importanță majoră aflat la prima ediție în țara noastră. Este vorba despre EFC Club Meet-Up, o întâlnire de lucru de nivel înalt unde reprezentanții echipelor românești au dialogat direct cu liderii organizației European Football Clubs. Scopul principal al reuniunii a fost identificarea unor direcții clare prin care grupările din România sunt pot moderniza managementul și pot spori influența în structura de decizie europeană.

Evenimentul de la București a fost deschis oficial de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Din partea structurai continentale, la dezbateri au participat Michael Verschueren, președintele clubului belgian Anderlecht și totodată responsabilul pe strategie al organizației, dar și Daniel Cerejido, cel care conduce relațiile cu cluburile în cadrul forului european. Prezența lor subliniază importanța pe care rețeaua o acordă pieței din România.

Pentru a înțelege anvergura acestei structuri, trebuie să spuneți că European Football Clubs reunește în prezent peste 850 de echipe din 55 de țări și teritorii diferite. Misiunea asumată este aceea de a oferi o voce puternică tuturor membrilor în fața deciziei lor majore luate de UEFA și FIFA. EFC pune la dispoziția formelor afiliate platformă educațională numită EFC Campus, consultanță juridică avansată, dar și suport consistent pentru atragerea fondurilor pe plan financiar, comercial sau pe proiecte ecologice și de sustenabilitate.

În acest moment, interesul din România este deja uriaș. Nu mai puțin de 10 cluburi masculine de tradiție din prima ligă sunt membre cu drepturi depline, lista incluzând numerele ca CFR Cluj, FCSB, Rapid, Dinamo, Oțelul Galați, FC Botoșani, Petrolul, Universitatea Cluj, Voluntari și Farul Constanța. Un detaliu extrem de important este că mișcarea românească include și fotbalul feminin, fiind deja afiliate echipele Csikszereda și Olimpia Gherla. Multe alte formații din țară se află deja în diferite etape birocratice pentru aderare. Toată această acțiune strategică este susținută puternic de departamentul FRF Club Services, care vrea să ofere managerilor români acces direct la expertiza de top din fotbalul din vestul Europei.