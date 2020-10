Antrenorul nationalei Romaniei Mirel Radoi a anuntat lotul echipei de fotbal pentru meciurile cu Islanda 11 oct. 2020, – 8 oct. 2020, Norvegia si Austria- 14 oct. 2020. Mario Camora , jucator portughez din 2011 la CFR Cluj, naturalizat cetatean roman , de 33 de ani, postul de fundas , este pe lista celor convocati.In Liga Natiunilor.

Romania va intalni Islanda intr-un meci in deplasare in 8 oct. 2020 joc contand in gr. A din play offul competitiei. La casele de pariuri Islanda are cota de 2,45 fata de 3,20 cota Romaniei in UEFA Nation League. Mai multi fani ultrasi ai echipei Nationale au protestat pe retele.

Presedintele FRF Razvan Burleanu a spus ca traim intr-o tara democratica si ca orice cetatean roman poate sa apere Romania. Pentru meciul de la Ploiesti cu Austria FRF a cerut precizari de la UEFA cu privire la numarul de spectatori. Acestia pot avea acces pe stadioane, a precizat UEFA , in limita a 30 la suta din capacitate stadion in acord cu legislatia tarii respective. Folosirea jucatorului naturalizat pentru echipa nationala este o premiera in fotbalul romanesc dar la moda in toata Europa, in toate competitiile sportive.