O premieră absolută marchează anul școlar 2026-2027 în județul Sălaj. Liceul Teologic Penticostal din Zalău își deschide porțile pentru prima generație de liceeni din istoria acestei unități de învățământ. Unitatea școlară organizează o sesiune specială de admitere în luna august 2026 pentru a ocupa locurile rămase disponibile la clasa a IX-a, oferind absolvenților de gimnaziu o alternativă educațională bazată pe valori creștine și o identitate puternică.

Liceul Teologic Penticostal din Zalău scrie istorie în această vară. Instituția de învățământ își extinde activitatea și anunță oficial înființarea primei clase de liceu de la înființarea sa. Pentru anul școlar 2026-2027, conducerea liceului își dorește să formeze o clasă a IX-a completă, cu un colectiv de 24 de elevi.

Unitatea de învățământ vine în sprijinul tinerilor care vor să studieze într-un mediu ghidat de principii solide. Sub deviza oficială „Credință, Educație, Misiune”, imprimată pe sigla instituției alături de simbolurile cărții deschise și al flăcării cunoașterii spirituale, liceul își propune să formeze caractere puternice.

În urma primei sesiuni de admitere care a avut loc în luna mai, la liceu au mai rămas locuri libere. Din acest motiv, reprezentanții instituției anunță organizarea unei noi sesiuni de admitere, programată chiar la începutul lunii viitoare.

Calendarul oficial al sesiunii din luna august 2026 este deja stabilit.

Toți candidații interesați trebuie să știe că înscrierile pentru probele de aptitudini se vor face în data de 3 august 2026. Ulterior, în perioada 4-5 august 2026, se vor desfășura probele de aptitudini propriu-zise, concepute pentru a evalua profilul și înclinațiile elevilor. Emoțiile se vor încheia în intervalul 6-7 august 2026, când vor fi afișate rezultatele finale ale acestor testări.

Anunțul vine într-un moment cheie, deoarece a avut loc repartizarea computerizată la nivel național. Absolvenții clasei a VIII-a care au rămas nerepartizați la alte licee sau cei care își doresc o schimbare de parcurs și vor să facă parte dintr-o comunitate școlară axată pe valori spirituale sunt încurajați să contacteze secretariatul liceului.

Conducerea Liceului Teologic Penticostal din Zalău promite să ofere sprijin complet și toate informațiile necesare pentru înscrierea din august. Detaliile suplimentare pot fi obținute direct de pe site-ul oficial al liceului, liceulpenticostalzalau.com, prin email sau la numerele de telefon afișate la avizierul unității școlare. Aceasta este o șansă unică pentru 24 de tineri să devină prima generație de absolvenți de liceu din istoria acestei școli sălăjene.

Liceul Teologic Penticostal își desfășoară activitatea în municipiul Zalău, pe strada Simion Bărnuțiu, la numărul 51, iar cei interesați pot obține informații suplimentare sau pot demara procedurile de înscriere apelând numerele de telefon 0743924638 sau 0744587160.