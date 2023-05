Premierul Nicolae Ciucă consideră că Simona Halep este judecată în momentul de față de către toată lumea absolut incorect față de tot ceea ce a însemnat ea pentru România. Totodată, premierul Nicolae Ciucă consideră că este nevinovată și le cere românilor să o susțină.

Simona Halep a anunțat miercuri seară, pe un cont de socializare, că audierea sa în cazul de dopaj din cauza căruia este suspendată de mai multe luni a fost amânată, la solicitarea Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului.

„Acum știu că am ratat Australian Open și urmează Roland Garros și Wimbledon. Fără să menționez că mi-am pierdut toate punctele și locul în clasament. Nu doar că îmi omoară reputația, însă fac asta și cu mine ca jucătoare profesionistă și nici măcar nu vorbesc despre consecințele pe care le are asupra sănătății mele mentale”, spune Simona.

Sportiva a fost suspendată provizoriu de ITIA după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat la US Open 2022 și a fost suspendată toamna trecută.

Pe 19 mai, aproape de termenul audierii care fusese deja amânată, ITIA anunța un nou cap de acuzare pe numele fostului lider WTA din cauza unor „iregularități” găsite în pașaportul său biologic.

Astfel, Simona Halep va rata și al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, unde a ieșit și campioană în 2019, iar după aflarea veștii a răbufnit din nou pe rețelele sociale, având un mesaj dur la adresa ITIA.

„Încă o dată, în seara aceasta, sunt devastată. ITIA încă o dată, pentru a treia oară mi-a amânat audierea cu o lună! Aștept să fiu judecată din octombrie anul trecut. În decembrie, am fost în sfârșit capabilă, mulțumită experților, să demonstrez că multe dintre suplimentele pe care le-am folosit au fost contaminate, care au dus la rezultatul pozitiv.

Am cerut, așa cum impun regulile anti-doping, pentru o audiere rapidă: acesta este dreptul meu, e scris în legi! Din păcate, ITIA mi-a amânat audierea de trei ori, refuzându-mi dreptul de a fi judecată de către un Tribunal Independent și fără a mă lăsa să particip la vreun turneu timp de opt luni.

Acum știu că am ratat Australian Open și urmează Roland Garros și Wimbledon. Fără să menționez că mi-am pierdut toate punctele și locul în clasament. Nu doar că îmi omoară reputația, însă fac asta și cu mine ca jucătoare profesionistă și nici măcar nu vorbesc despre consecințele pe care le are asupra sănătății mele mentale.

Nerespectarea regulilor ITIA în ceea ce privește audierea rapidă pe care am dreptul să o am, e lipsită de respect față de mine încât nu mai am cuvinte…

Amânarea justiției este refuzul ei. Simona”, a transmis Simona Halep.