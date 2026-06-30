Stațiunea Băile Felix își consolidează statutul de perlă a turismului balnear românesc prin deschiderea unui nou complex hotelier de lux. Inaugurarea Grand Hotel President a fost marcată printr-un eveniment festiv de excepție, la care au participat oficialități de rang înalt. Printre invitații de marcă s-a numărat premierul României, Ilie Bolojan, care a ținut să își arate sprijinul pentru marii investitori care dezvoltă economia țării.

Un nou capitol de excelență s-a deschis în turismul din județul Bihor, odată cu tăierea panglicii inaugurale la Grand Hotel President din Băile Felix. Momentul festiv a reunit personalități importante din administrația publică, printre care președintele Consiliului Județean Bihor, primarul municipiului Oradea și primarul comunei Sânmartin. Prezența cea mai remarcabilă a fost însă cea a prim-ministrului României, Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că dezvoltarea reală a unei comunități depinde în mod direct de 3 piloni esențiali: autoritățile, oamenii locului și investitorii privați. În viziunea premierului, instituțiile statului au obligația clară de a crea infrastructură, de a implementa politici publice eficiente și de a reduce birocrația. Bolojan a catalogat investitorii drept adevăratele locomotive ale progresului economic, motiv pentru care a ales să fie prezent la acest eveniment în semn de profund respect pentru curajul de a dezvolta un astfel de proiect masiv.

În cadrul aceluiași discurs, premierul României a adus un omagiu special oamenilor care lucrează zi de zi în astfel de complexe. El a amintit că personalul de execuție și echipele de coordonare sunt cei care duc, de fapt, țara în spate prin taxele și impozitele plătite, asigurând totodată veniturile comunităților locale și stabilitatea propriilor familii.

La final, Ilie Bolojan a evidențiat valoarea strategică pe care noul Grand Hotel President o are pentru întreaga regiune. Complexul nu este doar o unitate de cazare modernă, ci o adevărată ancoră a turismului din județul Bihor și un pilon de bază pentru zona metropolitană Oradea, menit să atragă mii de turiști și în anii următori.

Această susținere fermă din partea șefului Guvernului nu este una întâmplătoare. Din postura de fost primar al municipiului Oradea și de fost președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan cunoaște în detaliu toate necesitățile de dezvoltare ale regiunii și a contribuit enorm la modernizarea infrastructurii care pune astăzi județul Bihor pe harta marilor performanțe economice și turistice din România.