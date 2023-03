Premierul Nicolae Ciucă îi îndeamnă pe români să consume produse româneşti. El spune că Guvernul va susţine în continuare agricultura și că sunt necesare politici şi programe de susţinere a producătorilor români, care au nevoie să le fie asigurat și capital de lucru.

Premierul a vizitat două companii, o fabrică de lactate şi o companie specializată în construcţia de maşini şi utilaje, două firme cu capital sută la sută românesc care au reuşit să se poziţioneze cu succes pe piaţă.

„Am vorbit în repetate rânduri despre nevoia de susţinere a agriculturii româneşti, de a face în aşa fel încât să-i crească eficienţa în producţie şi, totodată, să facem în aşa fel încât produsele agricole, indiferent de natura lor, să fie prelucrate în industria alimentară din România. Astăzi am vizitat această companie românească şi nu este deloc o companie mică, are capacitate de procesare foarte mare. Din păcate, datorită actualelor condiţii, lucrează doar la 50% din capacitate(…) Ceea ce doresc să menţionez este faptul că susţin fermele agricole din zonă, ferme ale localnicilor care cresc până la cinci animale pe gospodărie, ceea ce este foarte important şi, de asemenea, am putut să vedem procesul de producţie. Eu, unul, eram oricum convins de ceea ce înseamnă consumul de produse româneşti, dar acum chiar îi îndemn pe români să consume produse româneşti, pentru că pe întreg ciclul de producţie nu am văzut nici măcar o secvenţă unde să se folosească altceva decât laptele în stare pură, aşa cum vine el de la producători (…) Avem nevoie în continuare să venim cu politici şi cu programe de susţinere a producătorilor români, avem nevoie să le asigurăm capital de lucru şi avem nevoie ca, aşa cum ne-am asumat în Guvern, să facem astfel încât deficitul de balanţă comercială să ajungă în doi ani cât mai aproape de zero. Pentru că în momentul de faţă, pe produse lactate, deficitul de balanţă comercială este de aproximativ 600 de milioane de euro”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.