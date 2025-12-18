Cele 48 de selecționate care vor participa la Campionatul Mondial vor primi fiecare cel puțin 8,8 milioane de euro, incluzând premiile de clasificare și banii primiți pentru pregătirea turneului. FIFA va distribui în total aproximativ 620 de milioane de euro celor 48 de selecționate prezente la Cupa Mondială din 2026, organizată de Statele Unite, Mexic și Canada, adică cu 50% mai mult decât la ediția precedentă.

Cele 48 de selecționate care vor participa la Campionatul Mondial vor primi fiecare cel puțin 8,8 milioane de euro, incluzând premiile de clasificare și banii primiți pentru pregătirea turneului. Potul total a fost majorat cu 50%, iar campioana mondială din vara viitoare va pleca acasă cu nu mai puțin de 42,5 milioane de euro.

FIFA va distribui în total aproximativ 620 de milioane de euro celor 48 de selecționate prezente la Cupa Mondială din 2026, organizată de Statele Unite, Mexic și Canada, adică cu 50% mai mult decât la ediția precedentă. România, dacă va trece de Turcia și de câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, va primi cel puțin 8,8 milioane de euro, indiferent de parcursul pe care l-ar avea la turneul final.

Campioana Mondială va pleca acasă cu 42,5 milioane de euro, iar echipa învinsă în finală cu 28 de milioane de euro. În disputa pentru locul 3, echipa câștigătoare va primi 25 de milioane de euro, iar cea de pe locul patru, puțin mai puțin, aproximativ 23 de milioane de euro.

Reuniunea FIFA a stabilit că selecționatele clasate de pe locurile cinci până la opt vor primi 16 milioane de euro, cu trei milioane mai mult decât echipele care se vor clasa între locurile nouă și 16.

Între locurile 17 și 32, toate vor primi 9,5 milioane de euro, iar în cele din urmă, țările clasate între locurile 33 și 48 vor primi 7,5 milioane de euro.

Având în vedere că Mondialul se va desfășura în trei țări diferite, ceea ce implică multiple deplasări și diverse probleme logistice, FIFA a decis, de asemenea, ca cele 48 de echipe care vor participa la cel mai extins eveniment de până acum să primească 1,3 milioane de euro pentru a contribui la finanțarea costurilor de pregătire.

„Campionatul Mondial va fi, de asemenea, un pionier în ceea ce privește contribuția sa financiară la comunitatea globală a fotbalului”, a subliniat președintele FIFA, Gianni Infantino, conform celor de la abola.pt.

Naţionala României poate obţine calificarea la turneul final dacă va învinge Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc în deplasare.

Cupa Mondială 2026 va fi găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărţite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formaţii de pe locul al treilea. Meciul de deschidere va fi cel dintre Mexic şi Africa de Sud, pe 11 iunie, pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.