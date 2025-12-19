Elevii clasei a VIII-a cu media 10 la Evaluarea Naţională vor primi câte 2.000 de lei, iar cei cu media 10 la examenul de Bacalaureat vor fi sprijiniţi financiar cu câte 5.000 de lei, după ce Guvernul a luat o decizie în acest sens.

Printr-o decizie a Executivului, elevii de nota zece vor fi premiați. Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, afirmă că se bucură că, deşi ţara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, a găsit deschidere din partea Executivului pentru „această susţinere a tinerilor de excepţie”.

„Astăzi, în şedinţa de guvern, s-a aprobat susţinerea financiară a absolvenţilor care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a/EN VIII (sesiunea 2025), în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare elev, şi la examenul naţional de bacalaureat (sesiunea specială şi sesiunea iunie 2025), în valoare de 5.000 de lei pentru fiecare elev”, informează Ministerul Educaţiei într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în sesiunile din vara acestui an (iunie – iulie), 42 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat (32 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială şi 9 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de elevi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională.

„Mă bucur că, deşi ţara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susţinere a tinerilor de excepţie. Aşa cum am mai declarat, domeniul educaţiei-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare – care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât şi măsuri fiscal-bugetare – care ne-au salvat salariile şi bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare şi creştere”, afirmă ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David.

Ministrul Educaţiei adaugă că, după Gala Olimpicilor Internaţionali, în care au fost premiaţi olimpicii români laureaţi în competiţiile internaţionale pe discipline, şi completarea fondului de burse pentru studenţi prin fonduri europene, actualul demers arată că, „treptat”, educaţia din România intră „în această fază”.