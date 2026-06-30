Calificarea în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal din 2026 aduce câștiguri financiare de proporții pentru echipele naționale. FIFA a mărit considerabil fondul total de premiere pentru această ediție istorică. Fiecare reprezentativă care a trecut cu succes de faza grupelor și-a asigurat deja un premiu consistent de la forul mondial.

Noul format al Campionatului Mondial aduce o adevărată revoluție nu doar pe terenul de joc, ci și în conturile federațiilor de fotbal. Pentru prima dată în istoria de 96 de ani a acestei competiții, turneul final se dispută cu un număr record de 48 de echipe. Această schimbare majoră a propulsat faza eliminatorie direct în șaisprezecimi, o etapă unde au reușit să acceadă cele mai bune 32 de selecționate ale lumii.

Odată cu extinderea competiției, FIFA a decis să mărească semnificativ sumele puse în joc, punând la dispoziție un fond total de premiere fără precedent în istoria sportului rege. Toate cele 32 de reprezentative care încep meciurile eliminatorii duminică au garantată suma de 11 milioane de euro doar pentru performanța sportivă de până acum.

La această recompensă substanțială se adaugă încă 1.5 milioane de dolari. Aceștia sunt bani oferiți de FIFA fiecărei țări participante pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire și organizare specifice turneului final. Printr-un calcul simplu, fiecare echipă calificată în această fază superioară are deja asigurate 12.5 milioane de dolari, indiferent de rezultatul pe care îl va înregistra în meciul direct din șaisprezecimi.

Pentru această ediție din 2026, FIFA distribuie o sumă globală uriașă, de 871 milioane de dolari, către cele 48 de țări care au luat startul la turneu. Din acest total, 655 de milioane reprezintă premiile de performanță pură, restul banilor fiind alocați pentru taxele de calificare și logistica echipelor. Creșterea este una spectaculoasă în comparație cu ediția precedentă din Qatar, miza financiară devenind tot mai uriașă cu fiecare rundă care apropie echipele de marea finală.