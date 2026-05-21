Rezultate de excepție pentru învățământul din județul nostru la nivel național. Elevele din Sălaj s-au întors victorioase de la etapa națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească, o competiție interdisciplinară extrem de dificilă care îmbină literatura română și religia. Evenimentul, desfășurat la Slatina, a reunit cei mai buni elevi din întreaga țară. Județul nostru a strălucit prin obținerea unui Premiu I la nivel național și a unui Premiu Special, clasând Sălajul în elita educației românești. Inspectoratul Școlar Județean a transmis deja felicitări oficiale olimpicilor și profesorilor care le-au coordonat.

Olimpicii din Sălaj aduc din nou județul pe cele mai înalte trepte ale podiumului național. În perioada 14-17 mai, municipiul Slatina a găzduit etapa națională a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate Românească, dedicată claselor din ciclul gimnazial. Competiția a reprezentat o adevărată piatră de încercare, testând cunoștințele complexe ale elevilor la disciplinele Limba și literatura română și Religie. Reprezentantele Sălajului au demonstrat o pregătire de excepție și au obținut rezultate care fac cinste întregii comunități.

Marea câștigătoare a județului este Alexia Iuliana Cherecheș, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Zalău. Aceasta a cucerit prestigiosul Premiu I acordat direct de Ministerul Educației și Cercetării, fiind pregătită și coordonată de profesoarele Diana Botiș și Antuza Lucaci.

Performanța lotului local a fost completată cu succes de Daria Talpoș, elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău. Daria a obținut un important Premiu Special din partea ministerului, fiind îndrumată de cadrele didactice Mioara Gudea și Diana Iacob.

Contactată de reporterii noștri, directoarea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din Zalău, Daniela Margin, a declarat că ”acest rezultat confirmă valoarea și seriozitatea învățământului sălăjean.”

Aceasta a subliniat că ”premiul obținut de Daria este rodul unui efort comun și al unei colaborări de excepție între o elevă extrem de talentată și profesori dedicați, capabili să inspire excelența”. De asemenea, Daniela Margin a ținut să precizeze că școala pe care o conduce va sprijini întotdeauna performanța și tinerii care demonstrează că spiritualitatea și cultura rămân repere fundamentale pentru noua generație.

Pe parcursul deplasării la Slatina, întreaga delegație olimpică a fost însoțită și susținută de profesoara Codruța Pădurean de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și-a exprimat public aprecierea, felicitând oficial atât elevele geniale și cadrele didactice coordonatoare pentru munca titanică depusă, cât și părinții care le-au susținut permanent pe acest drum al excelenței academice.