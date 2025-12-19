Bogdan-Constantin Matei și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Fostul senator PSD și ministru al Tineretului și Sportului a ales să facă pasul în spate după mai puțin de un an de mandat.

Bogdan-Constantin Matei, fost senator PSD și ministru al Tineretului și Sportului a ales să demisioneze din fruntea Agenției Naționale pentru Sport, după mai puțin de un an de mandat. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe pagina sa de socializare, în care invocă motive personale, deși plecarea sa vine într-un moment extrem de tensionat pentru sportul autohton.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.Sunt oameni politici ce au crezut în mine și le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!”, a scris Bogdan-Constantin Matei pe rețelele sociale.

El preluase mandatul de președinte al ANS în ianuarie 2025, după ce Elisabeta Lipă, precedentul șef, s-a văzut nevoită să demisioneze în urma alegerii ei în Parlamentul României.

Deși motivul oficial este dedicarea față de familie, mandatul lui Bogdan Matei se încheie într-o atmosferă explozivă la ANS. Sportul românesc fierbe în aceste zile din cauza mai multor controverse, printre care scandalul premierilor din mandatul Elisabetei Lipă și disputele pe marginea Legii Novak, care impune o pondere de 40% sportivi români la echipele de club – o măsură care, din păcate, a atras critici inclusiv din partea președintelui țării, Nicușor Dan.

Mai mult, Bogdan Matei se afla într-un conflict deschis cu Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică. Recent, șeful ANS a decis tăierea finanțării pentru forul condus de aceasta, decizie care a alimentat și mai mult starea de nemulțumire din lumea sportului.

El a fost și ministru al sportului între 20 noiembrie 2018 și 4 noiembrie 2019, în mandatul premierului Viorica Dăncilă.

Matei are un trecut cu multe controverse. Suplinitor de Educație Fizică, a luat la titularizare în primul an, în 2006, nota 2,75. Pe atunci avea 25 de ani. Un an mai târziu a primit 5,25 și a reușit să obțină nota de trecere abia în 2012, la un an după ce s-a înscris în PSD.

Constantin-Bogdan Matei susține că a jucat fotbal la Universitatea Sibiu la începutul anilor 2000, în al treilea eșalon.

Constantin Bogdan Matei a urmat cursurile Grupului Școlar „Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea. În 2004 a absolvit Facultatea de Educație Fizică şi Management în Sport a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.