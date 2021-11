Președintele CJ Sălaj a inspectat șantierul DJ 108D: Crișeni-Cehu Silvaniei pentru a vedea care este stadiul lucrărilor de reabilitare și modernizare. Investiția vizează un tronson de 22,7 kilometri și are o valoare de aproape 43 de milioane de lei.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, însoțit de vicepreședintele Szilágyi Róbert István și de directorul Direcției Investiții și Programe Publice, Lavinia Ghilea, a făcut, astăzi, o vizită pe șantierul DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196), pentru a vedea care este stadiul lucrărilor de reabilitare și modernizare.

„Antreprenorul a reușit să execute mai mult decât am anticipat la începutul anului, astfel că, pentru a putea susține ritmul de execuție, am alocat sume suplimentare. Au existat, însă, și unele probleme – precum nevoia relocării rețelei de apă – care au încetinit ritmul de lucru pe șantier. În prezent, se toarnă stratul de binder pe o porțiune de 3,2 km, pe partea dreaptă a sensului de mers spre Cehu Silvaniei, lucrările urmând să fie finalizate în cursul acestei săptămâni. În urma vizitei pe care am făcut-o, am sesizat constructorul cu privire la refacerea urgentă a zonelor degradate de pe tronsoanele de drum ce nu au fost încă abordate și i-am dat ca termen 6 decembrie pentru a remedia deficiențele constatate, astfel încât să reducem disconfortul creat participanților la trafic”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.

Lucrările de reabilitare și modernizare a DJ 108D sunt derulate în cadrul unui proiect implementat de Consiliul Județean Sălaj și finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Cu o valoare totală de aproape 43 milioane de lei, sumă ce include atât proiectarea și execuția, cât și serviciile de supraveghere, auditul și verificarea tehnică de calitate a documentației tehnice, investiția vizează un tronson de 22,7 kilometri. Principalele lucrări prevăzute prin contract se referă la creșterea capacității portante a drumului, modernizarea structurii rutiere, asigurarea stabilității drumului în zonele afectate de alunecări de teren, realizarea de șanțuri și trotuare, precum și amenajarea podurilor și podețelor.