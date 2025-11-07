Președintele Consiliului Județean Sălaj , Dinu Iancu-Sălăjanu, prezentat bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat. Acesta a precizat că acum un an a început un nou mandat cu scopul de a continua dezvoltarea județului și de a face din Țara Silvaniei un loc mai bine conectat, mai sănătos și mai educat.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Consiliului Județean Sălaj, președintele Dinu Iancu-Sălăjanu a prezentat bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat, pentru a informa publicul despre stadiul proiectelor și realizările administrației județene.

Președintele CJ Sălaj a subliniat că obiectivele pentru perioada următoare rămân concentrarea pe atragerea de fonduri europene și finalizarea proiectelor de infrastructură majore, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a județului.