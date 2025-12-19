La recepția și darea în trafic a Variantei Ocolitoare a municipiului Zalău, care a avut loc la finalul anului 2025, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a făcut un apel ferm la responsabilitate din partea autorităților locale și centrale.

La recepția și darea în trafic a Variantei Ocolitoare a municipiului Zalău, eveniment așteptat de mai bine de două decenii, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a făcut un apel ferm la responsabilitate din partea autorităților locale și centrale.

Președintele Consiliului Județean Sălaj a subliniat că deschiderea centurii nu rezolvă automat toate problemele de trafic dacă nu există o strategie responsabilă pentru gestionarea fluxurilor de mașini. El a cerut autorităților să găsească soluții astfel încât decongestionarea orașului să nu ducă la crearea unor noi blocaje pe alte tronsoane de drum sau la intersecțiile cu drumurile județene și naționale.

Apelul la responsabilitate a vizat și necesitatea unei cooperări continue între Primăria Zalău, Consiliul Județean și CNAIR pentru întreținerea și optimizarea infrastructurii livrate. Acesta a menționat importanța finalizării unor proiecte complementare, precum pasajele rutiere peste centură, care sunt esențiale pentru siguranța și fluiditatea traficului.

Așadar, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a insistat că finalizarea acestei investiții vitale este doar un pas și că este responsabilitatea decidenților politici să asigure o dezvoltare durabilă a infrastructurii județene, integrând centura cu proiecte majore precum Autostrada Transilvania.

Evenimentul de recepție a marcat finalizarea celor 5,35 km ai tronsonului II, investiție care a scos traficul greu din centrul municipiului Zalău după decenii de așteptare.