Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu a participat la prima întâlnire profesională din acest an, organizată de Biblioteca Judeţeană „I.S. Bădescu” Sălaj, eveniment la care au luat parte bibliotecarii din orașele și comunele județului.

La deschiderea întâlnirii a participat și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, care a dat curs invitației de a-i cunoaște pe bibliotecari și a le transmite câteva gânduri, mai ales că aceștia mențin legătura cu comunitatea locală și pot, la rândul lor, să contribuie la dezvoltarea intelectuală a copiilor din satele sălăjene.

”Trebuie să vă mărturisesc că am fost profund marcat când am intrat prima oară într-o bibliotecă… în biblioteca din Bălan, satul în care m-am născut. Acolo am descoperit beneficiile pe care ți le poate aduce cartea și lectura, iar astăzi îmi pun toată încrederea în dumnevoastră că veți contribui la șlefuirea de caractere puternice. Vă felicit pentru dăruirea cu care vă faceți această nobilă meserie și îmi doresc să fiți promotori ai culturii și lecturii la nivelului satului sălăjean, care a dat României și lumii oameni importanți”, a precizat președintele Consiliului Județean Sălaj.