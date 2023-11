Liderul PNL, Nicolae Ionel Ciucă, a afirmat că liberalii rămân dedicați apărării intereselor mediului de afaceri și au demonstrat acest lucru inclusiv la dezbaterea privind măsurile fiscale.

Liderul PNL a afirmat că liberalii rămân dedicați apărării intereselor mediului de afaceri. Acesta a adăugat că de altfel, ei au susținut „în contextul acestor măsuri ca, la reducerea deficitului să contribuie și statul, prin reducerea cheltuielilor și combaterea evaziunii.”

„Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis reprezentanților Confederației Patronale ”Concordia”, cu care am avut o întâlnire foarte bună în cursul acestei zile. Am văzut toate apelurile mediului de afaceri pentru un cadru fiscal mai predictibil și am asigurat membrii confederației că PNL va rămâne susținătorul acestui obiectiv și în anii următori”, a scris liderul liberal pe Facebook.

Potrivit lui Nicolae Ciucă, PNL a le-a arătat că își dorește „ca și filosofia bugetară pentru anul următor să fie axată pe investiții și pe sprijinirea mediului privat, iar fondurile europene și banii din PNRR să își păstreze rolul important în dezvoltarea pe termen lung.”