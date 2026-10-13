Românii se confruntă cu un nou val de majorări ale costului vieții, reflectat în statisticile oficiale pe total țară emise de Direcția Județeană de Statistică Sălaj. Datele arată o creștere generalizată în toate sectoarele de consum, de la alimente de bază și utilități, până la servicii. În timp ce tarifele pentru transportul aerian au cunoscut o prăbușire masivă, cheltuielile zilnice obligatorii pentru energie, combustibili și hrană continuă să urce, forțând familiile să își reconfigureze bugetele.

Evoluția indicelui prețurilor de consum arată o scumpire medie lunară de 0,77%, însă analiza pe termen lung dezvăluie o realitate mult mai apăsătoare pentru buzunarele cetățenilor, cu o creștere de 5,41% față de sfârșitul anului trecut și de 6,61% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Din totalul coșului de consum reprezentat de indicele 10000, mărfurile nealimentare și serviciile dețin cea mai mare pondere și generează cele mai mari presiuni.

La raionul de alimente, care deține o pondere totală de 3249 de puncte în coșul statistic, cartofii conduc detașat în topul scumpirilor lunare, urmați de uleiul comestibil, zahăr și laptele de vacă. De asemenea, pâinea, produsele de franzelărie, brânza de oaie și berea au înregistrat majorări constante de preț. Singura compensare reală pentru consumatori a venit din zona fructelor proaspete de sezon, care au înregistrat o ieftinire considerabilă, oferind un balon de oxigen alături de ușoare scăderi la margarină și cafea.

Adevărata provocare pentru bugetele populației vine însă din sectorul nealimentar, care domină structura de consum cu un coeficient de 4686. Aici, facturile la gaze naturale au crescut semnificativ, în timp ce benzina și motorina au înregistrat scumpiri succesive la pompă, trăgând după ele costurile cu transportul. Lunile de toamnă au adus majorări de prețuri și la confecții, tricotaje, cărți și încălțăminte din piele. Nici sectorul serviciilor, evaluat la o pondere de 2065, nu a rămas imun. Populația plătește mai mult pentru restaurante, cafenele, saloane de cosmetică, dar și pentru cultură, învățământ și turism. În mod paradoxal, singurul domeniu care a înregistrat o scădere spectaculoasă, de 14%, a fost cel al biletelor pentru transportul aerian, pe fondul ajustărilor de extrasezon.