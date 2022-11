Guvernul a decis că piața de energie va fi reglementată până în martie 2025, iar producătorii vor avea un preț fix de vânzare al energiei, stabilit la 450 lei MWH.

Noua Ordonanță de Urgență a Guvernului pe energie stabilește un preț maximal de 1,3 lei pentru consumatorul casnic și achiziție centralizată până în anul 2025.

Guvernul a decis că piața de energie va fi reglementată până în martie 2025, iar producătorii vor avea un preț fix de vânzare al energiei, stabilit la 450 lei MWH. Pentru consumatorii casnici se mențin plafoanele de 0,68 lei kwh, pentru un consum până în 100 kwh, și 0,8 lei kwh până la 255 kwh.

Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu , membru PSD, laudă noua formulă găsită de guvern și spune că e „sustenabilă”, iar România este „un pionier” în privința măsurilor luate în domeniul energiei. Și ministrul Energiei, Virgil Popescu , spune că „sistemul e ingenios” și este aplicat de ceva timp în Franța. Mai mult, ministrul susține că Ordonanța de Urgență asigură dezvoltarea companiilor și a investițiilor.

România revine la o piață semi-reglementată în domeniul energiei, situație recunoscută de premierul Ciucă, și cerută insistent de PSD în ultimele luni. Chiar dacă liberalii s-au opus în primă fază, deciziile luate de mai multe guverne din Uniunea Europeană și lipsa resurselor pentru a menține actuala schemă de compensare și pentru 2023, i-au determinat să accepte soluția adoptată de Executiv.

Statul încurajează economiile și reinventează achiziția centralizată de energie. Astfel, operatorul pieței de energie electrică și gaze natural va achiziționa de la producători energia electrică la un preț maximal de 450 lei MWH. De asemenea, statul nu va suporta compensări peste suma de 1,3 lei, prețul maximal stabilit.

Dacă o gospodărie avea un contract la 1,5 lei cu furnizorul de energie electrică, dar consumă doar 255 kwh lunar, statul va acoperi diferența de la 0,8 lei la 1,3 lei lei.

Până la apariția OUG, statul român avea de acoperit, în acest caz, o diferență până la 1,5 lei. În piața de energie, au existat cazuri în care o gospodărie avea și un preț de 4 – 5 lei per kwh, iar compensarea oferită de stat era mai mare astfel. Estimarea guvernanților este că în 2022, bugetul de stat va acoperi compensări în valoare de peste 13 miliarde de lei. Prin aprobarea OUG, factura pentru compensare va fi aproape egală cu supraimpozitul încasat de stat de la furnizorii și producătorii din energie. Marii consumatori din industrie vor beneficia de prețul de 1,3 lei per kwh.

Bisericile, IMM-urile, serviciile de utilități, gen transport public, spitalele, școlile vor plăti 1 leu per kwh.