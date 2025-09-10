Preţul aurului a depăşit pragul de 500 de lei pe gram şi a atins un nou maxim istoric.

Gramul de aur s-a scumpit luni cu 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei, de la 496,3229 lei ,cat anuntase Banca Nationala a României, şi a înregistrat din nou o valoare record.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României la 5,0716 lei, în scădere cu 0,71 bani (-0,13%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0787 lei.

Leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3253 lei, în scădere cu 2,10 bani, comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3463 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de Banca Nationala a României la 5,4314 lei, în creştere cu 2,08 bani (+0,38%), faţă de 5,4106 lei, cotaţia anterioară.