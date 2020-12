Noul an aduce scumpiri pe factură de energie electrică pentru cei care nu au semnat un nou contract cu furnizorii. Piața se liberalizează, iar tarifele nu vor mai fi stabilite de autorități, ci vor fi calculate de fiecare firmă în parte. Liberalizarea ne oferă însă și posibilitatea de a schimba mai uşor furnizorul, dacă nu suntem mulțumiți de ofertă și de serviciile acestuia.

Piața de energie se liberalizează din 1 ianuarie 2020, astfel încât tarifele reglementate de autorități dispar, iar consumatorii casnici vor avea de plătit facturi calculate în funcție de prețurile stabilite de furnizori, care deja au anunțat scumpiri. Clienţii ar putea plăti mai mult pentru curent de la 1 ianuarie. Piaţa energiei electrice se liberalizează, iar tarifele nu vor mai fi stabilite de autorităţi, ci vor fi calculate de furnizori. Peste 6 milioane de consumatori depind acum de preţurile reglementate de stat. Odată cu liberalizarea pieţei de energie electrică, şi furnizorul va putea fi schimbat mai uşor.

Peste șase milioane de clienți plătesc acum energia electrică la prețuri stabilite de autorități, însă de la 1 ianuarie piața de energie se liberalizează, iar tarifele reglementate dispar. Furnizorii au anunțat deja că vor scumpi kilowatul în medie între 18% și 25%, în funcție de companie, pe motiv că iau energia mai scump de la producători. Clienții nemulțumiți de noile prețuri pot schimba, gratuit, furnizorul, însă specialiștii recomandă compararea ofertelor și citirea cu atenție a clauzelor din contract. Un reper în acest sens există pe site-ul Autorității de Reglementare în Energie, unde se găsește un comparator al prețurilor. Pentru clienții casnici, liberalizarea pieței de energie electrică a început în 2013, dar a fost întreruptă în 2019. ANRE a propus majorarea tarifelor de distribuție pentru toate cele 8 companii de distribuție zonale. Astfel, facturile la energie electrică se vor majora de la 1 ianuarie 2021, cel puțin în cazul celor peste 2,8 milioane de consumatori care sunt alimentați în regim concurențial.

Consumatorii casnici de electricitate ar trebui să încheie noi contracte pe piaţa liberă, unde găsesc preţuri mai mici decât ar plăti dacă rămân cu vechile contracte, de la 1 ianuarie, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei. Aceasta în contextul în care, de la 1 ianuarie 2021, piaţa de electricitate se va liberaliza complet, iar consumatorii care rămân cu vechile contracte vor plăti facturi mai mari cu valori cuprinse între 13% şi 26%.

„Există piaţa concurenţială (liberă – n.r.), care este mai ieftină decât piaţa universală (vechea piaţă reglementată – n.r.) şi există Hidroelectrica, care are un preţ mai mic de la 1 ianuarie. Oamenii ar trebui să se uite pe site-ul ANRE, la comparatorul de preţuri, şi să-şi aleagă oferta cea mai bună. Eu am spus acum vreo două săptămâni, în momentul în care Hidroelectrica a anunţat o ieftinire cu 4% a preţului la energie electrică de la 1 ianuarie, că oricine nu este mulţumit de furnizorul actual îşi poate alege un furnizor din piaţa concurenţială, respectiv poate să se mute la Hidroelectrica, care până acum oferă cel mai mic preţ şi de la 1 ianuarie mai mic decât preţul de anul acesta şi mai mic decât preţul reglementat care este până la 31 decembrie”.

În opinia ministrului, furnizorii în acest moment speculează conservatorismul clienţilor casnici, care nu sunt obişnuiţi să caute şi să compare noi oferte.

„Dacă nu optezi pentru piaţa concurenţială, automat legea nu te lasă să rămâi fără curent electric şi atunci treci în piaţa universală, iar în piaţa universală furnizorii au profitat de acest aspect şi preţul este mai mare faţă de piaţa concurenţială. Evident că orice consumator casnic trebuie să se intereseze şi să-şi caute furnizorul cu preţul cel mai mic”, a explicat oficialul ministerial, amintind, din nou, că Hidroelectrica a redus preţul.

El a menţionat că ANRE a obligat furnizorii să notifice toţi clienţii pe care îi au în portofoliu, în cursul lunii decembrie, că pot opta în cursul anului 2020 pentru un furnizor de piaţa concurenţială sau dacă nu, rămân în piaţa universală cu preţul care este mai mare.

„Furnizorii mai au obligaţia să facă inclusiv în cursul lunii ianuarie notificare către toţi clienţii, iar, dacă până la 31 ianuarie un client casnic optează pentru piaţa concurenţială, indiferent de ziua din ianuarie în care optează, i se calculează toată factura pe ianuarie la acel preţ din piaţa concurenţială. În plus, oricând în timpul anului, consumatorii se pot muta din piaţa universală în piaţa concurenţială sau îşi pot schimba furnizorul”, a continuat ministrul.

Popescu s-a declarat convins că preţurile se vor aşeza în următoarele luni, la fel cum s-a întâmplat şi după liberalizarea pieţei gazelor, care a avut loc la 1 iulie 2020.

„După mine, este un comportament la limita bunei credinţe a furnizorilor, ei încearcă acum să-şi maximizeze profitul, aşa cum au încercat la gaze. Eu tot spuneam că se vor reduce preţurile cu 10%, ei tot spuneau că nu, că nu, că nu, până la urmă le-au redus. La fel, la electricitate sunt convins că în cursul anului 2021 preţurile se vor regla”, a subliniat oficialul.

Reprezentantul Ministerului Energiei a mai spus că nu se pune problema amânării liberalizării pieţei, aşa cum a cerut Asociaţia Energia Inteligentă. De la 1 ianuarie 2021, piaţa de energie electrică va fi complet liberalizată, iar ANRE nu va mai stabili preţurile pentru consumatorii casnici, acestea fiind calculate de furnizorul tradiţional şi se vor numi preţuri de serviciu universal. Consumatorii fie rămân cu actualele contracte, la preţuri de serviciu universal, care cresc cu 13-26%, fie încheie alte contracte în piaţa liberă. În opinia Asociaţiei Energia Inteligentă, vinovată pentru situaţia creată este Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) care nici nu a informat consumatorii că piaţa urmează să fie liberalizată, dar nici nu a pregătit optim procesul din punctul de vedere al legislaţiei secundare.