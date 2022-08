Premierul Nicolae Ciucă a declarat într-o conferință de presă că PNL va susține plafonarea prețurilor la energie dacă va fi nevoie.El a adăugat că este o decizie luată la nivelul coaliției de guvernare.

Prețurile la energia electrică au crescut enorm, iar sarcina pe care românii o resimt ca urmare a acestor derapaje este foarte greu de suportat. Se preconizează o iarnă grea, cu restricții la energie electrică și gaze, dar și cu facturi pe care puțini români le vor putea achita.

Într-o conferință de presă la Sibiu Premierul Nicolae Ciucă a declarat că PNL va susține plafonarea prețului la energie dacă va fi nevoie.

„În momentul de față pe partea de reglementare, dacă va fi nevoie de plafonare pentru costuri la nivelul prețurilor, costurilor de producție și prețul energiei este o măsura pe care PNL o susține”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

„Este o decizie pe care am luat-o în coaliție. Am ajuns la o concluzie: că este nevoie să constituim acest comitet interministerial. Avem pe masă o serie de date care nu se închid. La sfârșitul lunii octombrie am avut acea ordonanță, după aceea evoluția prețurilor la energie și gaze a fost una care a depășit cadrul normativ prevăzut și a fost nevoie să venim cu un alt set de măsuri. Elementul principal, care asigură coerența măsurilor astfel încât să asigurăm protecția cetățenilor vulnerabili a IMM-urilor, constă în valoarea compensării pe care o asigurăm de la bugetul de stat”, a mai adăugat premierul Ciucă.

„Valoarea întregului pachet din noiembrie până în martie este de 2,3 miliarde. Pe luna aprilie, nu s-a reușit până în acest moment să se închidă facturile și să identificăm valoarea compensată de la nivelul bugetului, pentru că ne-am asumat să avem o lună plină, să vedem cum funcționează și după să vedem dacă e nevoie de corecții. Suntem în august și nici acum nu avem luna aprilie închisă”, a continuat el. „Comitetul interministerial a intrat în funcțiune și am decis ca, pe de o parte, la nivelul ANRE să se analizeze care a fost evoluția pieței energiei, care sunt elementele și efectele pe care le-au produs cele două ordonanțe și să închidă luna aprilie, ca să vedem cum setăm noile măsuri. Scopul nostru este să continuăm să ne asigurăm că vom proteja cetățenii vulnerabili și funcționarea industriei alimentare și a IMM-urilor. Pentru consumatorii mari, este la nivelul Ministerului Energiei o schemă pe care am înaintat-o spre aprobare comisiei și așteptăm ca această schemă să fie aprobată”, a mai precizat Nicolae Ciucă. „Putem să comunicăm pe măsurile pe care le vom lua după ce vom avea luni datele de la Ministerul Energiei şi de la ANRE. În momentul de faţă, partea de reglementare într-o piaţă liberă a energiei aş traduce-o de maniera plafonării. Dacă e nevoie să punem nişte plafoane pentru costurile de producţie şi preţul energiei e o măsură pe care PNL o susţine. Fiecare dintre aceste decizii vor putea fi luate pe datele pe care le vom primi de la instituţiile pe care le-am menţionat anterior(…). „Nimeni nu poate să se joace cu stabilitatea economico-financiară a țării. Vom lua acele măsuri care se impun astfel încât să menținem acest efort pe care l-am făcut, pentru a putea să asigurăm funcționarea economică”, a mai adăugat premierul.

În România au fost prețuri reglementate la energie pentru populație până la 1 ianuarie 2021. Din acel moment, piaţa energiei electrice s-a liberalizat. În prezent, prețurile la energie din România sunt reglementate pentru majoritatea consumatorilor până în martie 2023.

La solicitarea premierului, Ministerul Energiei va prezenta situaţia programelor de investiţii în capacităţile de producţie, ale companiilor de stat şi cele din mediul privat ,iar ANRE urmează să transmită Guvernului o informare cu privire la evoluţia pieţei energetice din ianuarie până în prezent.

De asemenea, Ministerul Energiei va transmite în cursul lunii august către Comitetului interministerial ,Programul de iarnă în domeniul energetic.