Peste 12.000 de sălăjeni au beneficiat de programele preventive ale poliției în prima jumătate a anului 2026. Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a prezentat ultima parte a bilanțului, axată pe siguranța școlară, protecția animalelor și activitatea trupelor de elită. În același timp, luptătorii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au fost solicitați la peste 300 de misiuni cu grad ridicat de periculozitate.

Ultima parte a evaluării activității Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj aduce în prim-plan acțiunile structurilor de suport, dar și ale celor de intervenție rapidă. Siguranța copiilor în școli a rămas o prioritate zero în primele 6 luni ale acestui an. Pentru reducerea riscurilor din unitățile de învățământ, polițiștii au desfășurat 264 de activități educativ-preventive. Beneficiarii direcți au fost peste 3.900 de elevi, părinți și profesori. Temele principale au vizat combaterea bullyingului, prevenirea consumului de substanțe interzise, a delincvenței juvenile și a criminalității informatice.

Iată că o creștere a volumului de muncă s-a înregistrat și la Biroul pentru Protecția Animalelor. În acest semestru, polițiștii specializați au soluționat 20 de dosare penale și au gestionat 108 petiții și reclamații de la cetățeni, cu 35 mai multe față de anul precedent. Pentru abaterile și cruzimile constatate, oamenii legii au aplicat 257 de amenzi. Valoarea totală a sancțiunilor a depășit 194.000 de lei. Pe linia prevenirii generale a criminalității, specialiștii au implementat 3 programe mari dedicate minorilor și siguranței din mediul digital, organizând peste 200 de întâlniri cu peste 12.400 de beneficiari. O componentă inedită a fost parteneriatul cu Serviciul de Probațiune, în cadrul căruia s-au organizat 17 cursuri de conducere preventivă pentru persoanele aflate sub supraveghere judiciară.

Pe linie administrativă, Serviciul de Cazier Judiciar a gestionat un volum uriaș de documente. Prin sistemul informatic integrat au fost eliberate peste 8.400 de certificate de cazier judiciar și aproape 1.900 de certificate de integritate comportamentală pentru persoane fizice. Pentru ca toate aceste structuri să funcționeze la standarde înalte, s-a pus un accent deosebit pe pregătirea profesională a cadrelor. Polițiștii sălăjeni au trecut prin sesiuni intense de tactică, autoapărare, trageri cu armamentul din dotare, conducere în regim prioritar și cursuri avansate de prim ajutor. Eficiența pregătirii s-a văzut cel mai bine în activitatea luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. În primele 6 luni ale anului 2026, mascații din Sălaj au participat la 327 de misiuni cu risc ridicat, înregistrând o creștere cu 59 de intervenții la percheziții, razii și prinderi în flagrant delict.