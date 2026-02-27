Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic din România a avut loc la București, marcând un moment istoric de recunoaștere instituțională pentru sportivii cu dizabilități. Evenimentul a fost organizat de Comitetul Național Paralimpic.

Gala Sportului Paralimpic din România s-a desfășurat într-un cadru festiv, având scopul de a oferi vizibilitate și respect performanțelor care, până acum, nu beneficiau de un eveniment dedicat de o asemenea amploare. La eveniment a participat Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional, alături de alți lideri internaționali ai mișcării.

Judoka Alexandru Bologa, campion mondial în 2025 la judo pentru nevăzători, a fost desemnat sportivul anului la prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic, organizată de Comitetul Naţional Paralimpic.

Sportivul, care are doar 28 de ani, este al doilea campion paralimpic al României, după Eduard Novak, care a reuşit performanţa în 2012, la Londra, în proba de urmărire pe pistă din cadrul competiţiei de ciclism.

Bologa a declarat că este onorat de premiul primit la prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic şi că motivaţia sa este întotdeauna să se claseze pe primul loc în competiţii.

„Mă simt foarte fericit, este o onoare pentru mine să câştig acest premiu la prima Gală a Sportului Paralimpic din România. Acest lucru demonstrează faptul că încet, încet sportul paralimpic are mai multă vizibilitate. Pe mine mă motivează întotdeauna faptul că îmi doresc să fiu cel mai bun şi încerc să fiu cel mai bun, şi să dau tot ce pot de fiecare dată să fiu pe cea mai înaltă treapta podiumului”, a declarat Bologa.

El a apreciat sprijinul venit din partea Federaţiei Internaţionale de Judo, prin intermediul preşedintelui Marius Vizer.

„Toată lumea este alături de mine, şi domnul Vizer mă sprijină şi mă bucur că există oameni de calitate la nivel internaţional care susţin sportivii români. Anul acesta avem obiective importante, avem Campionatul European şi Campionatul Mondial în august şi în septembrie şi pentru asta mă pregătesc la fiecare antrenament, să reuşesc să obţin noi medalii”, a mai spus Bologa.

La prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic din România au participat alături de preşedinţi de federaţii, sportivi, sportivi paralimpici şi preşedintele Comitetului Paralimpic Internaţional, Andrew Parsons, Ilgar Rahimov, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Sporturilor pentru Nevăzători, Rufat Hajili, directorul executiv al acestui organism și preşedintele Comitetului Paralimpic Maghiar, Laszlo Szabo. Titlul de sportiva anului în 2025 a fost câştigat de Gabriela Constantin, la para tenis de masă.

Premiul Speranţa paralimpică a fost decernat lui Darius Dumitru (para înot), iar Premiul pentru întreaga carieră şi excelenţă a fost înmânat Paulei Cristea.

Clubul anului 2025 a fost CSM Cluj-Napoca, la care activează şi Antrenorul anului Tamas Gergely, care îl pregăteşte pe judoka Alexandru Bologa. Premiul Echipa anului în sportul paralimpic din România a fost câştigat de echipa naţională de fotbal pentru nevăzători.